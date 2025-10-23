De 26 de ani nu mai făcuse așa Bologna așa ceva. Ce au reușit italienii odată cu victoria cu FCSB - Antena Sport

Bologna a deblocat o statistică pe care nu a mai înregistrat-o de mai bine de 26 de ani odată cu victoria contra FCSB-ului de pe Arena Națională. Odgaard și Dallinga au adus succesul echipei pregătite de pe bancă de secundul Daniel Niccolini, care l-a înlocuit pe Vincenzo Italiano, internat din cauza unei pneumonii.

Statisticienii de la Opta au sesizat că victoria în deplasare a trupei “rossoblu” este una rară în cupele europene și au căutat când s-a produs ultimul rezultat pozitiv de acest fel. În urma victoriei cu FCSB, Bologna a ajuns inclusiv la primul succes din acest sezon de Europa League în faza grupei.

Bologna, victorie cu însemnătate în deplasare

Potrivit celor de la Opta Paolo, de 26 de ani nu s-a mai întâmplat ca Bologna să câștige un meci într-o competiție europeană majoră în deplasare. Ultimul episod de acest gen s-a produs pe 16 septembrie 1999, atunci când formația din nordul Italiei o învingea în Cupa UEFA, fosta Europa League, cu 3-0 pe Zenit Sankt Petersburg.

Merită menționat însă că din 1999 încoace, Bologna a mai avut o singură participare în cupele europene, pe lângă cea din acest sezon. Aceasta s-a produs chiar anul trecut, când a fost prezentă în grupa de Champions League, unde a adunat șase puncte și a obținut o singură victorie, însă pe teren propriu, scor 2-1 cu Borussia Dortmund.