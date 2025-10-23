Reacţia lui Târnovanu după FCSB - Bologna 1-2: "Prefer să iau 6 goluri şi să câştigăm"! Mesajul pentru fani - Antena Sport

Ştefan Târnovanu (25 de ani) a declarat, după meciul FCSB – Bologna 1-2, că el doar şi-a făcut datoria prin intervenţiile care au făcut ca roş-albaştrii să nu mai primească gol după cele două reuşite ale italienilor din startul partidei.
El a subliniat că nu e bucuros în totalitate pentru evoluţia lui, având în vedere că FCSB a pierdut.
Ştefan Târnovanu: “Poate, dacă marcam înainte de pauză ar fi fost alta soarta meciului”
“Un meci cu o echipă bună, o echipă puternică. O echipă foarte masivă, dar în acelaşi timp cu o viteză foarte bună.
Am început meciul foarte prost. Poate, dacă marcam înainte de pauză ar fi fost alta soarta meciului.
(n.r.: E regretul că puteaţi scoate mai mult din acest meci?) Ţinând cont că era 2-0 în minutul 13 şi nu am mai luat gol până la final, da, speram. Dacă o ţineam în 0-0 şi, poate, dacă dădeam un gol… Trebuie să învăţăm din greşeli, să nu mai primim gol atât de uşor şi, poate, vom câştiga următoarele meciuri.
Pe moment am sperat să nu fie nasol. După asta am încercat să fac tot ce puteam eu mai bine să nu se întâmple asta. Din fericire nu am mai primit gol. Cred că am făcut o partidă solidă, chiar dacă am întâlnit o partidă foarte bună.
“Trebuie să acumulăm puncte”
Prefer să nu am niciun şut pe poartă şi să câştige echipa. Sau să primesc 6 goluri şi noi să câştigăm. Că mai scot unele mingi, până la urmă asta trebuie să fac şi sunt bucuros. Dar bucuros nu sunt 100% pentru că pierdem.
La CFR nu ştiu ce se întâmplă acolo. Trebuie să acumulăm puncte. Am legat două victorii şi speram că o să fie mai bine. Avem acum, duminică, meci cu UTA şi trebuie neapărat, neapărat să câştigăm. Nu mai sunt multe etape, se termină campionatul şi trebuie să intrăm în play-off. Suntem foarte jos, dar dacă legăm 3-4-5 victorii cred că vom fi acolo.
(n.r: E o problemă mentală după atâtea rezultate negative?) Te apasă. Mai ales ultimul meci, când ai pierdut cu o echipă venită din Liga a 2-a. Trebuie să mergem înainte şi să câştigăm meciuri.
Ştefan Târnovanu le-a mulţumit fanilor FCSB-ului şi i-a rugat să continue să rămâne alături de echipă
Suporterii ne-au zis după meci că dacă vom avea aceeaşi atitudine nu va fi nicio problemă. Până la urmă e fotbal, uneori ai o zi mai bună, alteori ai puţin ghinion. Golul 2 a venit după o deviere după un şut care se ducea 5 metri pe lângă poartă. Le mulţumim că sunt lângă noi, că la ce am livrat noi în ultima perioadă…
(n.r: Te aşteptai să vină atâta lume după ce aţi pierdut cu Metaloglobus?) Sincer, nu. Cum am zis şi mai devreme, le mulţumim şi avem nevoie de ei în continuare”, a declarat Ştefan Târnovanu în zona mixtă după FCSB – Bologna 1-2.
FCSB – Bologna 1-2
Echipa italiană Bologna a învins joi, în deplasare, cu 2-1, formaţia bucureşteană FCSB, în a treia etapă din Europa League.
Bucureştenii au început timoraţi partida şi, în minutul 9, Şut a pierdut mingea uşor, Dallinga a centrat în faţa porţii, iar Jens Odgaard a deschis scorul. După numai trei minute, Lykogiannis a centrat în careu, Lixandru a reluat cu capul spre propria poartă şi Târnovanu a respins in extremis, însă mingea a ajuns la Thijs Dallinga care a înscris la colţul lung. În minutul 22 Heggem a ratat şansa să mărească avantajul oaspeţilor, iar în minutul 33 Orsolini a înscris, după o piruetă în careu, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid.
Elevii lui Charalambous au avut prima ocazie în minutul 37, când Skorupski a scos lovitura de cap a lui Ngezana, intervenind imediat şi la şutul lui Şut. Bucureştenii par că îşi revin, şi Thiam reia puţin peste poartă, în minutul 39, pentru ca în minutul 41 Skorupski să respingă cu piciorul la şutul lui Thiam. La pauză ambele echipe au efectuat câte două schimbări, iar nou intratul Bîrligea a înscris pentru gazde, de lângă Lucumi, în minutul 54. Târnovanu a scos şutul lui Odgaard, în minutul 68, apoi şutul lui Dallinga din minutul 72. Tot Târnovanu a apărat excepţional în minutul 81, la şutul lui Odgaard. A venit bara lui Orsolini, din minutul 83, însă până la final nu s-a mai înscris şi FCSB a pierdut cu 1-2. Pentru bucureşteni, care au rămas cu trei puncte în Liga Europa, urmează meciul cu FC Basel.
