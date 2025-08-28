Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Sunt leu până la moarte!" Gigi Becali merge pe stadion la FCSB - Aberdeen: "Cum să te dai şmecher când leul e rănit?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | “Sunt leu până la moarte!” Gigi Becali merge pe stadion la FCSB – Aberdeen: “Cum să te dai şmecher când leul e rănit?”

“Sunt leu până la moarte!” Gigi Becali merge pe stadion la FCSB – Aberdeen: “Cum să te dai şmecher când leul e rănit?”

Publicat: 28 august 2025, 12:25

Comentarii
Sunt leu până la moarte! Gigi Becali merge pe stadion la FCSB – Aberdeen: Cum să te dai şmecher când leul e rănit?

Gigi Becali pe Arena Naţională / Sport Pictures

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat că va merge pe stadion la meciul retur al echipei sale din play-off-ul Europa League. Campioana României joacă joi seară împotriva scoţienilor de la Aberdeen, după ce meciul din Scoţia s-a terminat 2-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB este sigură deja de prezenţa în Conference League, dar este la un pas de a merge în Europa League. Chiar dacă nu traversează cea mai bună formă, Gigi Becali a ţinut un discurs războinic înainte de meci şi a anunţat că va merge pe arena Naţională.

Gigi Becali merge pe Arena Naţională la FCSB – Aberdeen

“Du-te, mă, de aici. E doar chestia că rămâi mut, nu știi ce se întâmplă, lucruri neexplicabile (n.r. despre forma arătată de FCSB). Cum să te mai dai șmecher când leul este rănit, săracul, și bandajat la picior. Sunt leu până la moarte, până la coșciug.

Până mor eu, până pun mâinile sunt leu. Eee… mare lucru, te bate Argeș. Încă suntem la mâna noastră pentru campionat. Ce înseamnă? Bați Craiova de 4 ori, ești campion. Sunt multe puncte și știi care e treaba? Craiova joacă bine.

Echipa lor joacă de când a venit Mirel. Nu-mi fac griji, la mine de-abia acum începe ascensiunea. Astăzi seară începe ascensiunea. Chiar mă gândeam să mă duc la meci, presimțeam un aer de calificare și mă gândeam să mă duc.

Reclamă
Reclamă

Nu știu… Gata, o să mă duc, ce să mai. Mă duc și gata! Gata, mă duc la meci! Leu-i leu, spulberă tot! Nu că vom merge mai departe decât anul trecut, trebuia câștigată Europa League. Mai vedem”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

Elias Charalambous, după ce Gigi Becali a spus că vrea să cucerească trofeul Europa League: “Îmi place să iau lucrurile pas cu pas”

Elias Charalambous a reacţionat, la conferinţa de presă organizată înaintea meciului decisiv cu Aberdeen, după declaraţia lui Gigi Becali, care a spus că vrea ca echipa lui să cucerească Europa League în acest sezon.

Charalambous a subliniat că lui îi place să ia lucrurile pas cu pas. E concentrat doar pe meciul decisiv cu Aberdeen, care se va disputa joi, de la ora 21:30 şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Începe "Litoralul pentru toţi". Staţiunile cu cele mai mici preţuri la cazări: 80 de lei pe noapte, la hotelÎncepe "Litoralul pentru toţi". Staţiunile cu cele mai mici preţuri la cazări: 80 de lei pe noapte, la hotel
Reclamă

“(n.r: Patronul a spus că vrea să câştigaţi Europa League. E şi mai multă presiune?) În primul rând, haideţi să facem un meci bun mâine, să trecem mai departe. Să o luăm pas cu pas, mă ştiţi cum văd lucrurile, cum gândesc, iau lucrurile pas cu pas şi tot ce am acum în minte este meciul de mâine.

Nu mă uit foarte departe, îmi place să visez, ştiţi, am spus-o de multe ori, dar haideţi să o luăm pas cu pas”, a declarat Elias Charalambous la conferinţa de presă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
Observator
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’ Varga! Pentru tine, Horia, am mai pus 500.000 de euro și 10%”
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’ Varga! Pentru tine, Horia, am mai pus 500.000 de euro și 10%”
13:54
Jelena Ostapenko, acuzată de rasism de fanii americani după scandalul de la US Open: “Din păcate, sunt dintr-o ţară mică”
13:26
Tragerea la sorţi a grupei Champions League LIVE TEXT (19:00). Cum arată cele patru urne
13:24
Andrei Nicolescu a dezvăluit cât o costă pe Dinamo, de fapt, transferul lui Adrian Mazilu: “E o investiţie”
13:17
UEFA, schimbare istorică legată de finala Ligii Campionilor
13:08
EXCLUSIVSituaţia reală a lui Joyskim Dawa. Când ar putea reveni de fapt în primul 11 la FCSB
12:50
UPDATEFCSB – Aberdeen LIVE TEXT (Joi, 21:30). Campioana României se poate califica în grupa principală Europa League
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu 6 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”