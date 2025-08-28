"Sunt leu până la moarte!" Gigi Becali merge pe stadion la FCSB - Aberdeen: "Cum să te dai şmecher când leul e rănit?" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat că va merge pe stadion la meciul retur al echipei sale din play-off-ul Europa League. Campioana României joacă joi seară împotriva scoţienilor de la Aberdeen, după ce meciul din Scoţia s-a terminat 2-2.

FCSB este sigură deja de prezenţa în Conference League, dar este la un pas de a merge în Europa League. Chiar dacă nu traversează cea mai bună formă, Gigi Becali a ţinut un discurs războinic înainte de meci şi a anunţat că va merge pe arena Naţională.

Gigi Becali merge pe Arena Naţională la FCSB – Aberdeen

“Du-te, mă, de aici. E doar chestia că rămâi mut, nu știi ce se întâmplă, lucruri neexplicabile (n.r. despre forma arătată de FCSB). Cum să te mai dai șmecher când leul este rănit, săracul, și bandajat la picior. Sunt leu până la moarte, până la coșciug.

Până mor eu, până pun mâinile sunt leu. Eee… mare lucru, te bate Argeș. Încă suntem la mâna noastră pentru campionat. Ce înseamnă? Bați Craiova de 4 ori, ești campion. Sunt multe puncte și știi care e treaba? Craiova joacă bine.

Echipa lor joacă de când a venit Mirel. Nu-mi fac griji, la mine de-abia acum începe ascensiunea. Astăzi seară începe ascensiunea. Chiar mă gândeam să mă duc la meci, presimțeam un aer de calificare și mă gândeam să mă duc.