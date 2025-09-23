FCSB, arbitrată de un soldat la debutul în Europa League. Povestea centralului care s-a înrolat în armată - Antena Sport

Kristo Tohver, centralul întâlnirii dintre Go Ahead Eagles și FCSB, are în spate o poveste interesantă. Arbitrul care a debutat într-un meci de prim eșalon acum mai bine de 20 de ani s-a înrolat în armata Estoniei în 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina.
Într-o postare făcută în 2023, Tohver transmitea un mesaj în favoarea țării prezidate de Volodimir Zelenski.
FCSB, arbitrată de un soldat
FCSB urmează să joace joi primul meci din grupa Europa League în acest sezon, iar Kristo Tohver nu este un central oarecare. Pe lângă istoricul său militar, estonul a mai arbitrat chiar naționala României la un meci din preliminariile pentru EURO 2024, și anume cel câștigat de “tricolori” în fața Andorrei cu 4-0.
Tohver a oficiat acea partidă în perioada în care era deja înrolat în armata Estoniei, decizie luată după invazia Rusiei asupra Ucrainei. În 2023, centralul de la Marea Baltică posta următorul mesaj pe rețelele sociale:
“Faptul că am evitat să țin o armă în mână timp de 40 de ani a devenit motivul pentru care m-am alăturat anul trecut Ligii de Apărare a Estoniei, din cauza invaziei rusești în Ucraina.
Acum perioada de începător s-a terminat și mă așteaptă studii suplimentare! Slava Ukraini“, scria Tohver acum doi ani.
View this post on Instagram
A post shared by Kristo Tohver (@kristotohver)
Brigada completă de la meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB:
Central: Kristo Tohver, asistenți: Silver Koiv și Sander Saga, arbitru de rezervă: Kevin Kaivoja.
Camera VAR: Willy Delajod și Tiago Martins.
Duelul dintre Go Ahead Eagles și FCSB va avea loc joi, de la ora 19:45.
- A înfruntat-o pe FCSB în 2010 și acum a dat un interviu pentru Go Ahead Eagles: “Suporterii își iubesc clubul”
- Mihai Lixandru, mesaj de luptă înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: “Să începem cu dreptul!”
- Jucătorul de la FCSB care abia așteaptă să debuteze în Europa League: “Un sentiment nebun”
- Radu Petrescu și Horațiu Feșnic, delegați la meciuri din Europa League! Ce partide vor arbitra
- Tensiuni uriaşe în vestiarul FCSB-ului. Decizia luată de fani înainte de debutul în grupa de Europa League