Daniel Bîrligea nu va juca în meciul cu Fenerbahce! Atacantul lui Gigi Becali a „recidivat” la Zagreb - Antena Sport

Daniel Bîrligea nu va juca în meciul cu Fenerbahce! Atacantul lui Gigi Becali a „recidivat" la Zagreb

Daniel Bîrligea nu va juca în meciul cu Fenerbahce! Atacantul lui Gigi Becali a „recidivat" la Zagreb

Daniel Bîrligea nu va juca în meciul cu Fenerbahce! Atacantul lui Gigi Becali a „recidivat” la Zagreb

Daniel Işvanca Publicat: 22 ianuarie 2026, 22:33

Daniel Bîrligea nu va juca în meciul cu Fenerbahce! Atacantul lui Gigi Becali a recidivat” la Zagreb

Daniel Bîrligea la meciul cu Dinamo Zagreb / SPORT PICTURES

FCSB va juca în ultima etapă a grupei principale de UEFA Europa League pe Arena Națională, contra celor de la Fenerbahce. Duelul ar putea fi decisiv pentru calificarea în play-off, în funcție de rezultatul înregistrat de campioana României la Zagreb.

Din păcate, la jocul de la București antrenorul Elias Charalambous nu se va putea baza pe Daniel Bîrligea, care va fi suspendat, după ce a încasat un galben cu Dinamo Zagreb.

Daniel Bîrligea, cartonaș galben în Dinamo Zagreb – FCSB

Daniel Bîrligea a arătat în multe meciuri din acest sezon o nervozitate ieșită din comun, acesta fiind chiar și eliminat în partida cu Hermannstadt, din Liga 1.

Patronul FCSB l-a amendat pentru acest lucru, dar se pare că atacantul nu a învățat nimic după acel episod. Vârful campioanei României a încasat galben în minutul 24 la Zagreb și va fi suspendat pentru jocul cu Fenerbahce.

Acesta și-a faultat adversarul direct, după care a protestat la adresa centralului. Un singur gol a marcat Daniel Bîrligea în acest sezon în faza principală a UEFA Europa League, contra italienilor de la Bologna.

