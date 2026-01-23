Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Scenariul prin care FCSB mai poate ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Scenariul prin care FCSB mai poate ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League

Scenariul prin care FCSB mai poate ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League

Dan Roșu Publicat: 23 ianuarie 2026, 8:26

Comentarii
Scenariul prin care FCSB mai poate ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League

FCSB - Sport Pictures

Eşecul suferit de FCSB la Zagreb, 1-4 cu Dinamo, i-a redus teribil şansele campioanei de a mai prinde play-off-ul pentru optimile Europa League. Totuşi, există un scenariu prin care roş-albaştrii îşi pot atinge obiectivul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Situaţia nu arată bine deloc pentru FCSB, înainte de ultimul meci din grupă, ce va avea loc joia viitoare, pe Arena Naţională, cu Fenerbahce. Echipa lui Charalambous e pe locul 29 şi are nevoie să depăşească 5 echipe pentru a ajunge pe ultima poziţie de play-off.

Scenariul prin care FCSB mai poate ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League

Pentru asta, FCSB trebuie să bată Fenerbahce, dar asta nu va fi de ajuns. Roş-albaştrii au nevoie şi de un mic miracol, ţinând cont că are un golaveraj inferior tuturor echipelor cu care se va lupta în ultima etapă.

FCSB are 6 puncte şi golaveraj -7. 6 puncte au şi Salzburg, Basel şi Feyenoord, în timp ce Ludogorets are 7 puncte, iar Celtic, echipa de pe 24, are 8 puncte. Mai jos, ai scenariul în urma căruia FCSB ar ajunge în play-off-ul pentru optimi.

Cum ajunge FCSB în play-off

  • Salzburg (golaveraj -4) să nu se impună în deplasarea cu Aston Villa. În cazul în care o va face, ar trebui să termine cu un golaveraj inferior FCSB, lucru greu de crezut
  • FC Basel (golaveraj -3) să nu se impună acasă cu Plzen. În cazul în care o va face, ar trebui să termine cu un golaveraj inferior FCSB
  • Feyenoord (golaveraj -3) să nu câştige meciul cu Betis din deplasare. În cazul în care o va face, ar trebui să termine cu un golaveraj inferior FCSB
  • Ludogorets să nu câştige meciul cu Nice de pe teren propriu
  • Celtic (golaveraj -4) să piardă meciul cu Utrecht de pe teren propriu. În cazul unui egal, FCSB are nevoie de o victorie la scor cu Fenerbahce
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
Observator
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
Dezbatere în direct: a ales bine Cătălin Cîrjan să nu plece de la Dinamo? „E ceva rar” / „Reîncarnarea lui Cătălin Hîldan”
Fanatik.ro
Dezbatere în direct: a ales bine Cătălin Cîrjan să nu plece de la Dinamo? „E ceva rar” / „Reîncarnarea lui Cătălin Hîldan”
10:21
Carlos Alcaraz i-a depășit pe Djokovic, Nadal și Federer. Calificare fără emoții în optimi la Australian Open
9:55
Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce șanse are campioana să se califice în play-off-ul Europa League
9:33
„Așa a făcut toată viața lui”. Denis Alibec, șanse mari să plece de la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb
9:24
Alegeri la Barcelona: cu cine va lupta Joan Laporta
9:14
Au trecut aproape 1.000 de zile! Record impresionant stabilit de Aryna Sabalenka
9:08
Croații au remarcat un singur jucător de la FCSB, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „Cel mai bun”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 4 Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START 5 Mihai Stoica, anunţ despre transferuri înainte de Dinamo Zagreb – FCSB! Ce face cu cele 6 milioane de la Gigi Becali 6 Sorana Cîrstea – Naomi Osaka 1-2. Românca, eliminată în turul 2 de la Australian Open. Moment tensionat la final
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia