Scenariul prin care FCSB mai poate ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League - Antena Sport

Eşecul suferit de FCSB la Zagreb, 1-4 cu Dinamo, i-a redus teribil şansele campioanei de a mai prinde play-off-ul pentru optimile Europa League. Totuşi, există un scenariu prin care roş-albaştrii îşi pot atinge obiectivul.

Situaţia nu arată bine deloc pentru FCSB, înainte de ultimul meci din grupă, ce va avea loc joia viitoare, pe Arena Naţională, cu Fenerbahce. Echipa lui Charalambous e pe locul 29 şi are nevoie să depăşească 5 echipe pentru a ajunge pe ultima poziţie de play-off.

Scenariul prin care FCSB mai poate ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League

Pentru asta, FCSB trebuie să bată Fenerbahce, dar asta nu va fi de ajuns. Roş-albaştrii au nevoie şi de un mic miracol, ţinând cont că are un golaveraj inferior tuturor echipelor cu care se va lupta în ultima etapă.

FCSB are 6 puncte şi golaveraj -7. 6 puncte au şi Salzburg, Basel şi Feyenoord, în timp ce Ludogorets are 7 puncte, iar Celtic, echipa de pe 24, are 8 puncte. Mai jos, ai scenariul în urma căruia FCSB ar ajunge în play-off-ul pentru optimi.

Cum ajunge FCSB în play-off