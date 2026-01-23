Scenariul prin care FCSB mai poate ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League - Antena Sport

Eşecul suferit de FCSB la Zagreb, 1-4 cu Dinamo, i-a redus teribil şansele campioanei de a mai prinde play-off-ul pentru optimile Europa League. Totuşi, există un scenariu prin care roş-albaştrii îşi pot atinge obiectivul.
Situaţia nu arată bine deloc pentru FCSB, înainte de ultimul meci din grupă, ce va avea loc joia viitoare, pe Arena Naţională, cu Fenerbahce. Echipa lui Charalambous e pe locul 29 şi are nevoie să depăşească 5 echipe pentru a ajunge pe ultima poziţie de play-off.
Scenariul prin care FCSB mai poate ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League
Pentru asta, FCSB trebuie să bată Fenerbahce, dar asta nu va fi de ajuns. Roş-albaştrii au nevoie şi de un mic miracol, ţinând cont că are un golaveraj inferior tuturor echipelor cu care se va lupta în ultima etapă.
FCSB are 6 puncte şi golaveraj -7. 6 puncte au şi Salzburg, Basel şi Feyenoord, în timp ce Ludogorets are 7 puncte, iar Celtic, echipa de pe 24, are 8 puncte. Mai jos, ai scenariul în urma căruia FCSB ar ajunge în play-off-ul pentru optimi.
Cum ajunge FCSB în play-off
- Salzburg (golaveraj -4) să nu se impună în deplasarea cu Aston Villa. În cazul în care o va face, ar trebui să termine cu un golaveraj inferior FCSB, lucru greu de crezut
- FC Basel (golaveraj -3) să nu se impună acasă cu Plzen. În cazul în care o va face, ar trebui să termine cu un golaveraj inferior FCSB
- Feyenoord (golaveraj -3) să nu câştige meciul cu Betis din deplasare. În cazul în care o va face, ar trebui să termine cu un golaveraj inferior FCSB
- Ludogorets să nu câştige meciul cu Nice de pe teren propriu
- Celtic (golaveraj -4) să piardă meciul cu Utrecht de pe teren propriu. În cazul unui egal, FCSB are nevoie de o victorie la scor cu Fenerbahce
- Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce șanse are campioana să se califice în play-off-ul Europa League
- „Așa a făcut toată viața lui”. Denis Alibec, șanse mari să plece de la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb
- Croații au remarcat un singur jucător de la FCSB, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „Cel mai bun”
- „Să vorbească despre el”. Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea și anunță „revoluția” la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb
- Ilie Dumitrescu a „făcut-o praf” pe FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Inacceptabil. Nu poți să te prezinți așa”