FCSB va da în Europa League peste jucătorul care a refuzat naționala României. Transfer pe final de mercato - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 31 august 2025, 14:05

FCSB - Flavius Daniliuc / Colaj Sport Pictures + Profimedia

FCSB și-a aflat vineri adversarele pe care le va avea în grupa Europa League, iar sâmbătă a fost publicat și programul celor opt etape din cea de-a doua competiție a celor de la UEFA. Cu puțin timp înainte de finalul perioadei de mercato, una dintre echipele peste care va da campioana României a făcut un transfer care va fi cu siguranță interesant pentru români.

Un jucător care a refuzat naționala lui Mircea Lucescu va evolua în fața roș-albaștrilor.

Flavius Daniliuc a semnat cu Basel și va putea juca împotriva FCSB-ului

Una dintre adversarele pe care FCSB le va avea în grupa principală Europa League este FC Basel, echipa care a câșigat campionatul în Elveția la finalul sezonului trecut. Cele două se vor întâlni în etapa cu numărul patru, pe data de 6 noiembrie, de la 19:45.

Duelul care va avea loc în Elveția poate lansa o narativă extrem de interesantă, cu ocazia ultimului transfer pe care l-a rezolvat formația din “țara cantoanelor”. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, fundașul Flavius Daniliuc va semna cu basel până în 2028 și urmează să vină de la Salernitana.

Jucătorul adus de campioana Elveției a fost curtat de naționala noastră, având părinți de origine română, însă a refuzat în cele din urmă FRF. Fotbalistul născut la Viena a preferat să reprezinte Austria, iar acum va avea ocazia să dea peste o echipă din Liga 1 în cupele europene.

Programul meciurilor din Europa League, anunțat de UEFA! Când este programat primul duel al FCSB-ului

Etapa 1: 25 septembrie – Go Ahead Eagles – FCSB (19:45)
Etapa 2: 2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys (19:45)
Etapa 3: 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna (19:45)
Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB (19:45)
Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB (22:00)
Etapa a 6-a: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord (22:00)
Etapa a 7-a: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB (22:00)
Etapa a 8-a: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce (22:00)

Primele 24 de echipe din grupa principală de Europa League se vor califica în primăvara europeană. Formațiile care se vor clasa între primele 8 echipe vor ajunge direct în faza optimilor, în timp ce formațiile clasate între locurile 9 și 24 vor lupa într-un play-off.

Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcareBătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare
În stagiunea precedentă, FCSB a încheiat grupa principală pe locul 11, cu 14 puncte, la o singură lungime de Rangers, care ocupa locul al 8-lea, ce asigura calificare directă în optimi.

În play-off, campioana României a trecut de PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, cu scorul general de 4-1. Aventura europeană a roș-albaștrilor s-a încheiat în faza optimilor, după „dubla” cu Olympique Lyon, pierdută de FCSB cu scorul general de 1-7.

