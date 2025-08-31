FCSB va da în Europa League peste jucătorul care a refuzat naționala României. Transfer pe final de mercato - Antena Sport

FCSB și-a aflat vineri adversarele pe care le va avea în grupa Europa League, iar sâmbătă a fost publicat și programul celor opt etape din cea de-a doua competiție a celor de la UEFA. Cu puțin timp înainte de finalul perioadei de mercato, una dintre echipele peste care va da campioana României a făcut un transfer care va fi cu siguranță interesant pentru români.
Un jucător care a refuzat naționala lui Mircea Lucescu va evolua în fața roș-albaștrilor.
Flavius Daniliuc a semnat cu Basel și va putea juca împotriva FCSB-ului
Una dintre adversarele pe care FCSB le va avea în grupa principală Europa League este FC Basel, echipa care a câșigat campionatul în Elveția la finalul sezonului trecut. Cele două se vor întâlni în etapa cu numărul patru, pe data de 6 noiembrie, de la 19:45.
Duelul care va avea loc în Elveția poate lansa o narativă extrem de interesantă, cu ocazia ultimului transfer pe care l-a rezolvat formația din “țara cantoanelor”. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, fundașul Flavius Daniliuc va semna cu basel până în 2028 și urmează să vină de la Salernitana.
🔴🔵 Defender Flavius Daniliuc signs in at FC Basel on Monday — contract until June 2028 agreed and medical tomorrow. pic.twitter.com/iZRH4rQvVZ
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025
Jucătorul adus de campioana Elveției a fost curtat de naționala noastră, având părinți de origine română, însă a refuzat în cele din urmă FRF. Fotbalistul născut la Viena a preferat să reprezinte Austria, iar acum va avea ocazia să dea peste o echipă din Liga 1 în cupele europene.
Programul meciurilor din Europa League, anunțat de UEFA! Când este programat primul duel al FCSB-ului
Etapa 1: 25 septembrie – Go Ahead Eagles – FCSB (19:45)
Etapa 2: 2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys (19:45)
Etapa 3: 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna (19:45)
Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB (19:45)
Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB (22:00)
Etapa a 6-a: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord (22:00)
Etapa a 7-a: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB (22:00)
Etapa a 8-a: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce (22:00)
Primele 24 de echipe din grupa principală de Europa League se vor califica în primăvara europeană. Formațiile care se vor clasa între primele 8 echipe vor ajunge direct în faza optimilor, în timp ce formațiile clasate între locurile 9 și 24 vor lupa într-un play-off.