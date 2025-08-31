FCSB va da în Europa League peste jucătorul care a refuzat naționala României. Transfer pe final de mercato - Antena Sport

FCSB și-a aflat vineri adversarele pe care le va avea în grupa Europa League, iar sâmbătă a fost publicat și programul celor opt etape din cea de-a doua competiție a celor de la UEFA. Cu puțin timp înainte de finalul perioadei de mercato, una dintre echipele peste care va da campioana României a făcut un transfer care va fi cu siguranță interesant pentru români.

Un jucător care a refuzat naționala lui Mircea Lucescu va evolua în fața roș-albaștrilor.

Flavius Daniliuc a semnat cu Basel și va putea juca împotriva FCSB-ului

Una dintre adversarele pe care FCSB le va avea în grupa principală Europa League este FC Basel, echipa care a câșigat campionatul în Elveția la finalul sezonului trecut. Cele două se vor întâlni în etapa cu numărul patru, pe data de 6 noiembrie, de la 19:45.

Duelul care va avea loc în Elveția poate lansa o narativă extrem de interesantă, cu ocazia ultimului transfer pe care l-a rezolvat formația din “țara cantoanelor”. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, fundașul Flavius Daniliuc va semna cu basel până în 2028 și urmează să vină de la Salernitana.

🔴🔵 Defender Flavius Daniliuc signs in at FC Basel on Monday — contract until June 2028 agreed and medical tomorrow. pic.twitter.com/iZRH4rQvVZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025