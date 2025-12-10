Elias Charalabous a răbufnit la conferinţa de presă: "Nu ştiu ce informaţii ai, chiar nu înţeleg întrebările" - Antena Sport

Elias Charalambous s-a enervat la culme la conferinţa de presă susţinută înainte de meciul cu Feyenoord, din grupa principală Europa League, ce se va disputa joi, de la ora 22:00, pe Arena Naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul de la FCSB a fost întrebat cât de motivaţi sunt jucătorii pentru partida cu echipa lui Van Persie, ţinând cont că Gigi Becali a spus în mai multe rânduri că este interesat doar de Liga 1, unde are un play-off de prins.

Elias Charalabous a răbufnit la conferinţa de presă

“(n.r. – jucătorii sunt motivaţi pentrz meci, patronul a spus că e mai important campionatul?) Dacă nu suntem motivaţi, să nu jucăm. (n.r. – este un mesaj pentru ei?) Nu. nu este un mesaj. L-aţi întrebat şi pe Baba despre relaţiile cu jucătorii. Nu ştiu de ce puneţi asemenea întrebări pentru jucători, pentru că noi nu avem probleme în echipă.

Relaţiile dintre jucători sunt perfecte. Venim aici să facem o conferinţă de presă despre un meci European şi puneţi întrebări despre relaţiile din vestiar. Nu ştiu ce informaţii ai sau de ce întrebi aşa ceva.

Acum mă întrebi dacă am motivaţie. Să joci cu Feyenoord în Europa League e de ajuns pentru a avea motivaţie. Chiar nu înţeleg întrebările pe care le pui, serios”, a spus Charalambous, la conferinţa de presă.