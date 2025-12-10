Veste bună pentru FCSB. Titularul care s-a accidentat în derby-ul cu Dinamo e apt pentru meciul cu Feyenoord - Antena Sport

FCSB a primit o veste bună înaintea duelului cu Feyenoord. Partida din etapa a șasea a grupei de Europa League se va disputa joi, de la ora 22:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La conferința de presă premergătoare partidei cu olandezii, Elias Charalambous a anunțat că Siyabonga Ngezana va fi apt pentru duelul cu Feyenoord.

Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Feyenoord

Fundașul sud-african a evoluat timp de o repriză în derby-ul cu Dinamo din runde trecută, el cerând schimbare din cauza unor dureri resimțite. Elias Charalambous a dezvăluit că Ngezana s-a refăcut la timp pentru partida de joi, cu Feyenoord.

FCSB nu se va putea baza în continuare pe Daniel Bîrligea, cel care ar putea să nu mai joace deloc până la finalul anului. David Miculescu e și el incert pentru meciul cu Feyenoord, existând mici șanse să joace.

„Ngezana este bine acum, se simte pregătit. Miculescu și Bîrligea nu vor juca. În special Bîrligea este indisponibil. La Miculescu este altceva, sunt șanse mici, dar este dificil. Vedem cum se va simți la antrenament și ce va spune doctorul”, a declarat Elias Charalambous, înainte de FCSB – Feyenoord.