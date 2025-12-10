Veste bună pentru FCSB. Titularul care s-a accidentat în derby-ul cu Dinamo e apt pentru meciul cu Feyenoord - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Europa League | Veste bună pentru FCSB. Titularul care s-a accidentat în derby-ul cu Dinamo e apt pentru meciul cu Feyenoord

Viviana Moraru Publicat: 10 decembrie 2025, 16:16

Jucătorii de la FCSB, în timpul unui meci/ Profimedia

FCSB a primit o veste bună înaintea duelului cu Feyenoord. Partida din etapa a șasea a grupei de Europa League se va disputa joi, de la ora 22:00. 

La conferința de presă premergătoare partidei cu olandezii, Elias Charalambous a anunțat că Siyabonga Ngezana va fi apt pentru duelul cu Feyenoord. 

Fundașul sud-african a evoluat timp de o repriză în derby-ul cu Dinamo din runde trecută, el cerând schimbare din cauza unor dureri resimțite. Elias Charalambous a dezvăluit că Ngezana s-a refăcut la timp pentru partida de joi, cu Feyenoord. 

FCSB nu se va putea baza în continuare pe Daniel Bîrligea, cel care ar putea să nu mai joace deloc până la finalul anului. David Miculescu e și el incert pentru meciul cu Feyenoord, existând mici șanse să joace. 

Ngezana este bine acum, se simte pregătit. Miculescu și Bîrligea nu vor juca. În special Bîrligea este indisponibil. La Miculescu este altceva, sunt șanse mici, dar este dificil. Vedem cum se va simți la antrenament și ce va spune doctorul”, a declarat Elias Charalambous, înainte de FCSB – Feyenoord. 

FCSB are doar trei puncte în grupa de Europa League, la egalitate cu următoarea adversară, Feyenoord. Campioana a învins-o pe Go Ahead Eagles, scor 1-0, în prima etapă, iar ulterior a pierdut partidele cu Young Boys, Bologna, Basel și Steaua Roșie Belgrad. 

