Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Câţi suporteri sunt aşteptaţi pe Arena Națională la FCSB - Feyenoord? Mii de olandezi vin la meci - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Câţi suporteri sunt aşteptaţi pe Arena Națională la FCSB – Feyenoord? Mii de olandezi vin la meci

Câţi suporteri sunt aşteptaţi pe Arena Națională la FCSB – Feyenoord? Mii de olandezi vin la meci

Andrei Nicolae Publicat: 10 decembrie 2025, 16:36

Comentarii
Câţi suporteri sunt aşteptaţi pe Arena Națională la FCSB – Feyenoord? Mii de olandezi vin la meci

Arena Naţională, înainte de FCSB - Manchester United / Profimedia

FCSB urmează să o înfrunte joi pe Feyenoord în etapa cu numărul 6 din Europa League, iar numărul de spectatori anunțați pentru duelul de pe Arena Națională este aproape de cel care a fost înregistrat la derby-ul cu Dinamo. Pe cel mai mare stadion al țării, roș-albaștrii și olandezii se vor lupta pentru a-și putea menține în viață șansele de a se califica în fazele eliminatorii UEL.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB – Feyenoord se anunță un meci extrem de interesant pentru trupa lui Elias Charalambous, care întâlnește un adversar solid venit dintr-un campionat de top. Duelul a generat un interes asemănător celui pe care campioana României l-a jucat în Liga 1 cu Dinamo, astfel că pe stadion la ora meciului sunt așteptați 25.000 de spectatori, potrivit digisport.ro.

Arena Națională se umple pe jumătate. Câți olandezi vin la meci?

Susa citată anterior relatează că până marți seară s-au vândut 20.000 de bilete, astfel că estimările pentru momentul în care se va da startul partidei este de 25.000. Se anunță de asemenea și o deplasare în masă a suporterilor olandezi ai lui Feyenoord, care vor fi 4.000 la număr.

Pentru FCSB și Feyenoord, singurul rezultat care le garantează că rămân în lupta pentru locurile de baraj pentru optimi ar fi victoria, astfel că duelul se anunță unul de totul sau nimic. În acest sezon, singura echipă pe care a învins-o FCSB este Go Ahead Eagles, în timp ce Feyenoord a scos trei puncte doar din confruntarea cu Panathinaikos.

Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Feyenoord

La conferința de presă premergătoare partidei cu olandezii, Elias Charalambous a anunțat că Siyabonga Ngezana va fi apt pentru duelul cu Feyenoord.

Reclamă
Reclamă

Fundașul sud-african a evoluat timp de o repriză în derby-ul cu Dinamo din runde trecută, el cerând schimbare din cauza unor dureri resimțite. Elias Charalambous a dezvăluit că Ngezana s-a refăcut la timp pentru partida de joi, cu Feyenoord.

FCSB nu se va putea baza în continuare pe Daniel Bîrligea, cel care ar putea să nu mai joace deloc până la finalul anului. David Miculescu e și el incert pentru meciul cu Feyenoord, existând mici șanse să joace.

Ngezana este bine acum, se simte pregătit. Miculescu și Bîrligea nu vor juca. În special Bîrligea este indisponibil. La Miculescu este altceva, sunt șanse mici, dar este dificil. Vedem cum se va simți la antrenament și ce va spune doctorul”, a declarat Elias Charalambous, înainte de FCSB – Feyenoord.

Orașul în care pensionarii trăiesc "ca niște regi" cu doar 1.000 de € pe lună. Clima și preţurile i-au convinsOrașul în care pensionarii trăiesc "ca niște regi" cu doar 1.000 de € pe lună. Clima și preţurile i-au convins
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Observator
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Update
Fanatik.ro
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Update
17:30
Helmut Marko a dezvăluit motivul pentru care a ales să plece de la Red Bull: „Nu am fost presat de nimeni”
17:19
Steven Gerrard, verdict în scandalul de la Liverpool provocat de Mohamed Salah: “Cu toții ne-am pierdut mințile”
17:10
Simona Halep s-a antrenat cu Jannik Sinner. Mesajul superb postat de Darren Cahill
17:06
VIDEOMoment dramatic în Anglia în minutul 95. Trei ocazii imense într-o singură fază, ultima tragicomică
16:55
Surpriză la Real Madrid, în ziua meciului cu Manchester City. Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe
16:42
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 decembrie
Vezi toate știrile
1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea 4 Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026 5 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid 6 „Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte