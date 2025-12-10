Câţi suporteri sunt aşteptaţi pe Arena Națională la FCSB - Feyenoord? Mii de olandezi vin la meci - Antena Sport

FCSB urmează să o înfrunte joi pe Feyenoord în etapa cu numărul 6 din Europa League, iar numărul de spectatori anunțați pentru duelul de pe Arena Națională este aproape de cel care a fost înregistrat la derby-ul cu Dinamo. Pe cel mai mare stadion al țării, roș-albaștrii și olandezii se vor lupta pentru a-și putea menține în viață șansele de a se califica în fazele eliminatorii UEL.

FCSB – Feyenoord se anunță un meci extrem de interesant pentru trupa lui Elias Charalambous, care întâlnește un adversar solid venit dintr-un campionat de top. Duelul a generat un interes asemănător celui pe care campioana României l-a jucat în Liga 1 cu Dinamo, astfel că pe stadion la ora meciului sunt așteptați 25.000 de spectatori, potrivit digisport.ro.

Arena Națională se umple pe jumătate. Câți olandezi vin la meci?

Susa citată anterior relatează că până marți seară s-au vândut 20.000 de bilete, astfel că estimările pentru momentul în care se va da startul partidei este de 25.000. Se anunță de asemenea și o deplasare în masă a suporterilor olandezi ai lui Feyenoord, care vor fi 4.000 la număr.

Pentru FCSB și Feyenoord, singurul rezultat care le garantează că rămân în lupta pentru locurile de baraj pentru optimi ar fi victoria, astfel că duelul se anunță unul de totul sau nimic. În acest sezon, singura echipă pe care a învins-o FCSB este Go Ahead Eagles, în timp ce Feyenoord a scos trei puncte doar din confruntarea cu Panathinaikos.

Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Feyenoord

La conferința de presă premergătoare partidei cu olandezii, Elias Charalambous a anunțat că Siyabonga Ngezana va fi apt pentru duelul cu Feyenoord.