Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gestul autorităţilor din Timiş pentru familiile victimelor accidentului teribil, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Gestul autorităţilor din Timiş pentru familiile victimelor accidentului teribil, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi

Gestul autorităţilor din Timiş pentru familiile victimelor accidentului teribil, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi

Bogdan Stănescu Publicat: 28 ianuarie 2026, 12:30

Comentarii
Gestul autorităţilor din Timiş pentru familiile victimelor accidentului teribil, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi

Imagine după accidentul teribil din Timiş / captura video observatornews.ro

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anunţat, miercuri, că toate cheltuielile legate de cazarea şi masa aparţinătorilor victimelor accidentului din Timiş, în care au fost implicaţi suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, vor fi suportate de clubul Poli Timişoara.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alfred Simonis a anunţat că, încă după producerea accidentului, s-a aflat în contact cu reprezentanţii Ambasadei Republicii Elene şi cu medicii de la Spitalul Judeţean Timişoara.

Cheltuielile legatea de cazarea şi masa aparţinătorilor victimelor accidentului din Timiş vor fi suportate de Poli Timişoara

Tragicul eveniment rutier de la Lugojel în urma căruia şapte suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic şi-au pierdut viaţa, iar alţi trei au fost răniţi, a produs un adevărat şoc pentru toată lumea. De ieri, sunt în contact permanent cu medicii de la Spitalul Judeţean, cu reprezentanţii Ambasadei Greciei, încercând să sprijinim cu tot ceea ce putem”, a transmis Alfred Simonis.

Familiile victimelor accidentului au sosit la Timişoara, iar clubul Poli Timişoara va suporta cheltuielile legate de cazare şi masă.

Astăzi, familiile victimelor accidentului au ajuns la Timişoara şi am decis să venim în ajutorul acestora. Am luat legătura cu conducerea clubului Poli Timişoara şi am stabilit de comun acord ca toate cheltuielile legate de cazare şi masă a aparţinătorilor victimelor să fie suportate de clubul nostru. Este un mic gest pe care îl putem face în aceste momente dificile”, a mai anunţat Simonis.

Reclamă
Reclamă

Din microbuzul implicat în accident au supravieţuit trei suporteri, aceştia fiind internaţi în spital. Doi dintre răniţi au 20 de ani, iar al treilea 28, toţi suferind leziuni multiple, dar sunt stabili.

Alţi şapte tineri, suporteri ai echipei PAOK Salonic care se îndreptau spre Franţa, au murit. Meciul Olympique Lyon – PAOK se va disputa, dar sectorul destinat fanilor echipei elene va fi închis, în semn de doliu pentru victime. PAOK a făcut cerere la UEFA pentru ca partida să se amâne, dar UEFA a respins cererea, în condiţiile în care aceasta este ultima etapă din Europa League, iar programul ar fi dat peste cap de o eventuală amânare.

 

O țară vecină cu România oferă un ajutor de până la 20.000 € pentru mamele cu copii. Care sunt condițiileO țară vecină cu România oferă un ajutor de până la 20.000 € pentru mamele cu copii. Care sunt condițiile
Reclamă

Sursa: news.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Unde poți cumpăra o casă în Europa la prețul unei mașini second-hand. Cea mai ieftină, doar 4.500 €
Observator
Unde poți cumpăra o casă în Europa la prețul unei mașini second-hand. Cea mai ieftină, doar 4.500 €
Teorie incredibilă despre cum s-a produs accidentul în care au murit suporterii PAOK Salonic. Titi Aur o contrazice: ”Nu se poate așa ceva!”
Fanatik.ro
Teorie incredibilă despre cum s-a produs accidentul în care au murit suporterii PAOK Salonic. Titi Aur o contrazice: ”Nu se poate așa ceva!”
14:21
“Nu se poate aşa ceva” Titi Aur a reacţionat după informaţiile legate de posibila cauză a accidentului!
14:17
Ultima etapă de Champions League (LIVE TEXT, 22:00). 18 meciuri se joacă la aceeași oră. Cum arată clasamentul
13:53
Mesajul celor mai vechi ultraşi ai lui AEK după tragedia din România, în care 7 fani ai rivalei PAOK au murit
13:41
Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele Australian Open. Duel “de foc” cu Novak Djokovic pentru finală
13:32
VIDEOCel puțin un hat-trick pe zi în NHL! Statistica incredibilă din 2026 și povestea emoționantă din spatele numărului 28
13:19
Kurt Zouma şi-a găsit echipă! Cu cine e aproape să semneze fostul jucător al lui CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 2 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 3 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 4 VIDEODramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi 5 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 6 VIDEOGestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România
Citește și
Cele mai citite
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euroOrașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro