Gestul autorităţilor din Timiş pentru familiile victimelor accidentului teribil, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi - Antena Sport

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anunţat, miercuri, că toate cheltuielile legate de cazarea şi masa aparţinătorilor victimelor accidentului din Timiş, în care au fost implicaţi suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, vor fi suportate de clubul Poli Timişoara.
Alfred Simonis a anunţat că, încă după producerea accidentului, s-a aflat în contact cu reprezentanţii Ambasadei Republicii Elene şi cu medicii de la Spitalul Judeţean Timişoara.
Cheltuielile legatea de cazarea şi masa aparţinătorilor victimelor accidentului din Timiş vor fi suportate de Poli Timişoara
”Tragicul eveniment rutier de la Lugojel în urma căruia şapte suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic şi-au pierdut viaţa, iar alţi trei au fost răniţi, a produs un adevărat şoc pentru toată lumea. De ieri, sunt în contact permanent cu medicii de la Spitalul Judeţean, cu reprezentanţii Ambasadei Greciei, încercând să sprijinim cu tot ceea ce putem”, a transmis Alfred Simonis.
Familiile victimelor accidentului au sosit la Timişoara, iar clubul Poli Timişoara va suporta cheltuielile legate de cazare şi masă.
”Astăzi, familiile victimelor accidentului au ajuns la Timişoara şi am decis să venim în ajutorul acestora. Am luat legătura cu conducerea clubului Poli Timişoara şi am stabilit de comun acord ca toate cheltuielile legate de cazare şi masă a aparţinătorilor victimelor să fie suportate de clubul nostru. Este un mic gest pe care îl putem face în aceste momente dificile”, a mai anunţat Simonis.
Din microbuzul implicat în accident au supravieţuit trei suporteri, aceştia fiind internaţi în spital. Doi dintre răniţi au 20 de ani, iar al treilea 28, toţi suferind leziuni multiple, dar sunt stabili.
Alţi şapte tineri, suporteri ai echipei PAOK Salonic care se îndreptau spre Franţa, au murit. Meciul Olympique Lyon – PAOK se va disputa, dar sectorul destinat fanilor echipei elene va fi închis, în semn de doliu pentru victime. PAOK a făcut cerere la UEFA pentru ca partida să se amâne, dar UEFA a respins cererea, în condiţiile în care aceasta este ultima etapă din Europa League, iar programul ar fi dat peste cap de o eventuală amânare.
Sursa: news.ro
