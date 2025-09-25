Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

David Miculescu a deschis scorul în Go Ahead Eagles - FCSB! Centrare perfectă a lui Denis Alibec - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | David Miculescu a deschis scorul în Go Ahead Eagles – FCSB! Centrare perfectă a lui Denis Alibec

David Miculescu a deschis scorul în Go Ahead Eagles – FCSB! Centrare perfectă a lui Denis Alibec

Publicat: 25 septembrie 2025, 20:17

Comentarii
David Miculescu a deschis scorul în Go Ahead Eagles – FCSB! Centrare perfectă a lui Denis Alibec

David Miculescu, după ce a marcat în Go Ahead Eagles - FCSB / Sport Pictures

David Miculescu a avut nevoie de doar 13 minute pentru a deschide scorul în meciul dintre Go Ahead Eagles şi FCSB, din prima etapă a fazei principale Europa League. Atacantul celor de la FCSB a înscris cu un şut din interiorul careului, trimiţând pe jos, lângă bara porţii lui De Busser.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta este al patrulea gol marcat de David Miculescu în toate competiţiile în acest sezon pentru FCSB şi al treilea în cupele europene.

David Miculescu a deschis scorul în Go Ahead Eagles – FCSB în minutul 13

În minutul 13 al partidei, Kiki şi Cisotti au lucrat împreună şi au recuperat un balon, care a ajuns în partea stângă, la Denis Alibec. Atacantul de 34 de ani a centrat perfect pentru David Miculescu, cel care a şutat din întoarcere, pe jos, şi l-a învins pe portarul De Busser.

David Miculescu a spart gheaţa după mai bine de o lună, ultimul său gol fiind marcat pe 14 august, în returul cu Drita, din turul 3 preliminar Europa League, câştigat de FCSB cu 3-1. De atunci, atacantul de 24 de ani nu a mai marcat pentru FCSB.

Miculescu şi-a mai trecut în cont în actuala stagiune un gol împotriva celor de la Drita, în prima manşă a turului 1 preliminar UEFA Champions League, în timp ce singurul gol marcat în Liga 1 a venit pe 26 iulie, în meciul cu Farul Constanţa, pierdut de campioana României, scor 1-2.

Reclamă
Reclamă
  • 2,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui David Miculescu, potrivit transfermarkt.com

Echipele de start în Go Ahead Eagles – FCSB

  • Go Ahead Eagles: De Busser – Deijl, Nauber, Kramer, James – Meulensteen, Linthorst – Goudmijn, Breum, Suray – Edvardsen.
    Rezerve: Plogmann, Jansen, Verdoni – Twigt, Smit, Weijenberg, Margaret, Van Zwam, Dirksen, Stokkers, Adelgaard, Rahmouni.
    Antrenor: Melvin Boel
  • FCSB: Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec.
    Rezerve: Zima – Bîrligea, Tănase, Politic, Toma, Pantea, Radunovic, Octavian Popescu, Thiam.
    Antrenor: Elias Charalambous
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elevul de 17 ani care a ameninţat cu un masacru în şcoli, violent la audieri. A vrut să lovească poliţiştii
Observator
Elevul de 17 ani care a ameninţat cu un masacru în şcoli, violent la audieri. A vrut să lovească poliţiştii
Giovanni Becali, dezvăluiri fabuloase despre Gigi Becali la cazino: “Este cel mai norocos om! Cu doi dolari a făcut 15.000”
Fanatik.ro
Giovanni Becali, dezvăluiri fabuloase despre Gigi Becali la cazino: “Este cel mai norocos om! Cu doi dolari a făcut 15.000”
21:15
LIVE SCORELille – Brann 1-1. Ionuţ Radu e titular în Stuttgart – Celta Vigo (22:00)
20:57
VideoJurnal Antena Sport | Un polonez a scris cu o coborâre pe Everest
20:54
VideoJurnal Antena Sport | Florentin Pera şi-a dat demisia de la naţionala feminină de handbal
20:53
Trump intervine în favoarea Israelului, care e în pericol să fie exclusă de FIFA din fotbalul internaţional!
20:50
VideoJurnal Antena Sport | Mirel Rădoi abia aşteaptă derby-ul cu Dinamo
20:49
LIVE TEXTGo Ahead Eagles – FCSB 0-1. Campioana României vrea să debuteze cu o victorie
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria 3 Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria! 4 FotoRăzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria 5 “Doare” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după incidentele grave de la meciul România – Ungaria 6 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu