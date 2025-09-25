David Miculescu a deschis scorul în Go Ahead Eagles - FCSB! Centrare perfectă a lui Denis Alibec - Antena Sport

David Miculescu a avut nevoie de doar 13 minute pentru a deschide scorul în meciul dintre Go Ahead Eagles şi FCSB, din prima etapă a fazei principale Europa League. Atacantul celor de la FCSB a înscris cu un şut din interiorul careului, trimiţând pe jos, lângă bara porţii lui De Busser.
Acesta este al patrulea gol marcat de David Miculescu în toate competiţiile în acest sezon pentru FCSB şi al treilea în cupele europene.
David Miculescu a deschis scorul în Go Ahead Eagles – FCSB în minutul 13
În minutul 13 al partidei, Kiki şi Cisotti au lucrat împreună şi au recuperat un balon, care a ajuns în partea stângă, la Denis Alibec. Atacantul de 34 de ani a centrat perfect pentru David Miculescu, cel care a şutat din întoarcere, pe jos, şi l-a învins pe portarul De Busser.
David Miculescu a spart gheaţa după mai bine de o lună, ultimul său gol fiind marcat pe 14 august, în returul cu Drita, din turul 3 preliminar Europa League, câştigat de FCSB cu 3-1. De atunci, atacantul de 24 de ani nu a mai marcat pentru FCSB.
Miculescu şi-a mai trecut în cont în actuala stagiune un gol împotriva celor de la Drita, în prima manşă a turului 1 preliminar UEFA Champions League, în timp ce singurul gol marcat în Liga 1 a venit pe 26 iulie, în meciul cu Farul Constanţa, pierdut de campioana României, scor 1-2.
- 2,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui David Miculescu, potrivit transfermarkt.com
Echipele de start în Go Ahead Eagles – FCSB
- Go Ahead Eagles: De Busser – Deijl, Nauber, Kramer, James – Meulensteen, Linthorst – Goudmijn, Breum, Suray – Edvardsen.
Rezerve: Plogmann, Jansen, Verdoni – Twigt, Smit, Weijenberg, Margaret, Van Zwam, Dirksen, Stokkers, Adelgaard, Rahmouni.
Antrenor: Melvin Boel
- FCSB: Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec.
Rezerve: Zima – Bîrligea, Tănase, Politic, Toma, Pantea, Radunovic, Octavian Popescu, Thiam.
Antrenor: Elias Charalambous
