„I-am demolat”. Reacția croaților după ce Dinamo Zagreb a umilit-o pe FCSB în Europa League - Antena Sport

Croații au reacționat imediat după ce Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Campioana a fost umilită în Croația și are șanse minime să se califice în play-off-ul pentru optimi.

Croații au fost în extaz și au lăudat jocul lui Dinamo Zagreb, din meciul cu FCSB. Ei au transmis că roș-albaștrii au fost „demolați” în duelul din Europa League.

Reacția croaților după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

Croații au subliniat faptul că jucătorii lui Dinamo Zagreb au evoluat cu încredere și nu le-au dat nicio șansă celor de la FCSB. Formația din capitala Croației a acumulat zece puncte în grupa de Europa League, după victoria cu roș-albaștri.

„Seară de vis pe Maksimir. Dinamo i-a demolat pe români, Beljo a fost erou cu două goluri marcate.

Dinamo a făcut ce trebuia, a învins-o pe FCSB. Fotbaliștii au jucat un meci extrem de important cu încredere și au dominat, au controlat în mare parte evenimentele de pe teren pe tot parcursul meciului.