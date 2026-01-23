„I-am demolat”. Reacția croaților după ce Dinamo Zagreb a umilit-o pe FCSB în Europa League - Antena Sport

Croații au reacționat imediat după ce Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Campioana a fost umilită în Croația și are șanse minime să se califice în play-off-ul pentru optimi.
Croații au fost în extaz și au lăudat jocul lui Dinamo Zagreb, din meciul cu FCSB. Ei au transmis că roș-albaștrii au fost „demolați” în duelul din Europa League.
Reacția croaților după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1
Croații au subliniat faptul că jucătorii lui Dinamo Zagreb au evoluat cu încredere și nu le-au dat nicio șansă celor de la FCSB. Formația din capitala Croației a acumulat zece puncte în grupa de Europa League, după victoria cu roș-albaștri.
„Seară de vis pe Maksimir. Dinamo i-a demolat pe români, Beljo a fost erou cu două goluri marcate.
Dinamo a făcut ce trebuia, a învins-o pe FCSB. Fotbaliștii au jucat un meci extrem de important cu încredere și au dominat, au controlat în mare parte evenimentele de pe teren pe tot parcursul meciului.
Românii au fost subordonați războinicilor albaștri și nu au putut concura cu adevărat serios”, au notat croații de la sportske.hr.
Dinamo Zagreb – FCSB 4-1
Meciul a început cum nu se poate mai prost pentru bucureşteni şi Dinamo Zagreb a condus cu 2-0 după numai 11 minute de joc. Monsfer Bakrar a deschis scorul în minutul 7, din centrarea lui Niko Galesic, iar Dion Beljo a făcut 2-0 după o pasă a albanezului Hoxha, în minutul 11. Târnovanu a apărat la şutul lui Hoxha, din minutul 24, pentru ca un minut mai târziu Bîrligea să primească un cartonaş galben care îl face indisponibil pentru ultimul meci din grupa Ligii Europa, cu Fenerbahce. Bîrligea a înscris însă în minutul 42, cu un şut la colţul lung, şi la pauză Dinamo Zagreb – FCSB a fost 2-1.
După reluare, tot croaţii au controlat jocul, dar fazele periculoase de poartă au cam lipsit. Gazdele au mai lovit odată, prin Beljo, care a reuşit astfel dubla, în minutul 71, iar şapte minute mai târziu s-a consemnat ultima mare ocazie a partidei, Luka Stojkovic trimiţând în bara transversală. Alibec l-a încercat pe Filipovic, cu un şut bun, în minutul 88, însă portarul gazdelor a respins. Croaţii au avut un gol anulat pentru ofsaid, în minutul 90+1, însă două minute mai târziu Kulenovic a stabilit rezultatul final şi Dinamo Zagreb s-a impus cu 4-1.
- Mihai Stoica e convins că FCSB e OUT din Europa: “Ştiu”. Singurul lucru bun după umilinţa cu Dinamo Zagreb!
- „Suntem varză”. Daniel Bîrligea, cea mai dură reacție după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Nici nu știam că nu mai joc”
- “Mai speraţi la calificare?” Răspunsul lui Darius Olaru după umilinţa suferită de FCSB la Zagreb
- Elias Charalambous, discurs fără precedent după rușinea de la Zagreb: „Trebuie să ne trezim! Nu am fost o echipă”
- Ce șanse de calificare are FCSB în „primăvara europeană”, după eșecul la scor cu Dinamo Zagreb