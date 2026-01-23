Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilie Dumitrescu a „făcut-o praf” pe FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Inacceptabil. Nu poți să te prezinți așa” - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Ilie Dumitrescu a „făcut-o praf” pe FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Inacceptabil. Nu poți să te prezinți așa”

Ilie Dumitrescu a „făcut-o praf” pe FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Inacceptabil. Nu poți să te prezinți așa”

Viviana Moraru Publicat: 23 ianuarie 2026, 8:25

Comentarii
Ilie Dumitrescu a făcut-o praf” pe FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb: Inacceptabil. Nu poți să te prezinți așa”

Jucătorii FCSB-ului, după eșecul cu Dinamo Zagreb/ Sport Pictures

Ilie Dumitrescu a oferit o reacție dură, după ce Dinamo Zagreb a învins-o pe FCSB cu 4-1, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Fostul internațional nu a avut milă de vedetele campioanei, mărturisind că jocul lor în Croația a fost unul „inacceptabil”.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a avut un start de meci dezastruos, Dinamo Zagreb marcând de două ori. Ilie Dumitrescu susține că acesta a fost două momente cheie din meci, iar încredere roș-albaștrilor a fost afectată puternică de golurile încasate în minutele 7, respectiv 11. 

Ilie Dumitrescu a făcut praf vedetele FCSB-ului, după eșecul cu Dinamo Zagreb 

Până la pauză, în minutul 42, Daniel Bîrligea a redus din diferență. Ilie Dumitrescu se aștepta ca atacantul să aibă o reacție bună și în repriza a doua, însă tot croații au fost cei care au marcat, prin Beljo și Kulenovic, în minutele 71, respectiv 90+1.  

„La început analizam formula de start și vedeam că sunt 3 fundași centrali pe linia de fund, plus Radunovic, și ne gândeam că echipa asta va avea un joc solid pe faza defensivă. Plus doi închizători, te gândeai că vom acoperi foarte bine zonele, că nu vom fi descoperiți. 

Sunt greșeli foarte mari de interpretare, mă refer la primele două goluri, care au contat enorm în economia jocului. Începutul ăsta ezitant a făcut ca echipa să sufere, să nu mai aibă încredere. Vorbim de jucători extrem de importanți care nu s-au ridicat la un nivel bun. 

Reclamă
Reclamă

Am intrat în joc prin Bîrligea, am crezut că vom avea o reacție bună după pauză. Dar sunt deficiențele foarte mari și stăm să ne gândim la cum se lucrează pe faza defensivă din punct de vedere tactic. Am văzut niște chestii care sunt inacceptabile, nu poți să te prezinți așa. Nu poți să tratezi faze așa, nu poți să arăți așa”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. 

FCSB a rămas cu șase puncte în grupa de Europa League. Campioana are șanse minime să se califice în play-off-ul pentru optimi, în ultima etapă urmând să se dueleze cu Fenerbahce, pe teren propriu.  

Povestea tragică a Corinei, tânăra moartă alături de fetiţa ei de 5 ani pe A1 spre Deva. Crescuse în plasamentPovestea tragică a Corinei, tânăra moartă alături de fetiţa ei de 5 ani pe A1 spre Deva. Crescuse în plasament
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
Observator
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
Daniel Bîrligea a devenit un caz după ultimele ieșiri în decor la FCSB: „Trebuie să se potolească repede! E neliniștit și îi sfidează pe toți!”
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea a devenit un caz după ultimele ieșiri în decor la FCSB: „Trebuie să se potolească repede! E neliniștit și îi sfidează pe toți!”
11:04
Va da Ferrari lovitura în 2026?
10:54
„O echipă modestă. Nici măcar de nivelul…”. Croații, concluzie devastatoare despre FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb
10:33
Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu. Fanii au făcut spectacol înaintea meciului cu Hermannstadt
10:21
Carlos Alcaraz i-a depășit pe Djokovic, Nadal și Federer. Calificare fără emoții în optimi la Australian Open
9:55
Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce șanse are campioana să se califice în play-off-ul Europa League
9:33
„Așa a făcut toată viața lui”. Denis Alibec, șanse mari să plece de la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 4 Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START 5 Mihai Stoica, anunţ despre transferuri înainte de Dinamo Zagreb – FCSB! Ce face cu cele 6 milioane de la Gigi Becali 6 Sorana Cîrstea – Naomi Osaka 1-2. Românca, eliminată în turul 2 de la Australian Open. Moment tensionat la final
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia