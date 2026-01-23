Ilie Dumitrescu a „făcut-o praf” pe FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Inacceptabil. Nu poți să te prezinți așa” - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a oferit o reacție dură, după ce Dinamo Zagreb a învins-o pe FCSB cu 4-1, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Fostul internațional nu a avut milă de vedetele campioanei, mărturisind că jocul lor în Croația a fost unul „inacceptabil”.

FCSB a avut un start de meci dezastruos, Dinamo Zagreb marcând de două ori. Ilie Dumitrescu susține că acesta a fost două momente cheie din meci, iar încredere roș-albaștrilor a fost afectată puternică de golurile încasate în minutele 7, respectiv 11.

Ilie Dumitrescu a făcut praf vedetele FCSB-ului, după eșecul cu Dinamo Zagreb

Până la pauză, în minutul 42, Daniel Bîrligea a redus din diferență. Ilie Dumitrescu se aștepta ca atacantul să aibă o reacție bună și în repriza a doua, însă tot croații au fost cei care au marcat, prin Beljo și Kulenovic, în minutele 71, respectiv 90+1.

„La început analizam formula de start și vedeam că sunt 3 fundași centrali pe linia de fund, plus Radunovic, și ne gândeam că echipa asta va avea un joc solid pe faza defensivă. Plus doi închizători, te gândeai că vom acoperi foarte bine zonele, că nu vom fi descoperiți.

Sunt greșeli foarte mari de interpretare, mă refer la primele două goluri, care au contat enorm în economia jocului. Începutul ăsta ezitant a făcut ca echipa să sufere, să nu mai aibă încredere. Vorbim de jucători extrem de importanți care nu s-au ridicat la un nivel bun.