Răzvan Lucescu și-a aflat pedeapsa! Câte etape de suspendare a primit după ce a fost eliminat în Lyon - PAOK - Antena Sport

Ultima partidă disputată de PAOK în faza principală a UEFA Europa League a fost una cu nervi întinși la maximul pentru Răzvan Lucescu. Tehnicianul român a văzut cartonașul roșu în această dispută, după o criză de nervi.
Comisia de Disciplină a UEFA a analizat eliminarea antrenorului de la PAOK și a venit și cu o sancțiune pentru acesta. Grecii vor da peste Celta Vigo în play-off-ul Europa League.
Răzvan Lucescu, suspendat după eliminarea din Lyon – PAOK. Câte meciuri va lipsi de pe bancă
Răzvan Lucescu nu a scăpat de sancțiunea UEFA, după ce a fost eliminat de centralul De Burgos Bengoetxea pentru că a aruncat cu o sticlă de apă în direcția acestuia, după un penalty dictat în favoarea celor de la Lyon.
Tehnicianul român a văzut atunci direct cartonașul roșu, iar pentru asta va lipsi de pe bancă la partida tur a dublei cu Celta Vigo, din play-off-ul UEFA Europa League.
Forul continental a catalogat comportamentul antrenorului drept unul „nesportiv”. Prima manșă a dublei dintre PAOK și Celta Vigo este programată la Salonic, pe data de 19 februarie.
