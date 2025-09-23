Jucătorul de la FCSB care abia așteaptă să debuteze în Europa League: "Un sentiment nebun" - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB, după un eșec cu FC Botoșani / Sport Pictures

Mamadou Thiam, atacantul adus în această perioadă de mercato de FCSB de la “U” Cluj, este nerăbdător să joace alături de roș-albaștri în Europa League. Campioana en-titre a României urmează să debuteze în noul sezon de UEL în deplasarea de la Go Ahead Eagles.

Înainte de partida din Olanda, jucătorul senegalez a catalogat ce i se întâmplă drept cel mai mare pas al carierei.

Mamadou Thiam: “Îți dorești să joci astfel de meciuri”

Mamadou Thiam a transmis în cadrul interviului și că își dorește să marcheze, mai ales că a “spart gheața” de la transferul la FCSB. Până acum, atacantul nu a apucat să evolueze pentru roș-albaștri într-un meci de cupă europeană, ținând cont că a fost transferat înainte de “dubla” cu Aberdeen, iar echipa trimisese deja lotul la lista UEFA, fără el.

“Un sentiment nebun. Ca jucător profesionist, îți dorești să joci astfel de meciuri. Acum ești aprope de acest meci și este ceva grozav. Abia aștept să începem Europa League.

Este cel mai mare pas al carierei de până acum. Mă voi bucura de acest moment. Avem multe meciuri minunate de jucat, meciuri dificile. Vom munci pentru a scoate cel mai bun rezultat posibil și să ne simțim bine. (n.r. dacă vrea să dea gol) Cu siguranță. Și în Europa League și în campionat pentru că încă nu am apucat să marchez pentru echipa asta“, a spus Thiam pentru EAD, potrivit digisport.ro.