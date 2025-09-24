„Mai avem nevoie și de noroc”. Răzvan Lucescu, reacție fermă după ce PAOK a debutat cu stângul în Europa League - Antena Sport

Răzvan Lucescu a oferit prima reacție după ce PAOK a remizat cu Maccabi Tel Aviv, scor 0-0, în prima rundă a grupei principale de Europa League. Antrenorul român a transmis că echipei sale i-a lipsit șansa în meciul disputat pe „Toumba”.
PAOK a avut șansa să câștige partida pe final, atunci când elevii lui Răzvan Lucescu au ratat mai multe ocazii uriașe, prin Chalov și Mady Camara. În cele din urmă, partida s-a încheiat la egalitate, urmând ca echipa lui Răzvan Lucescu să se dueleze cu Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, în runda următoare.
Răzvan Lucescu, reacție fermă după ce PAOK a debutat cu stângul în Europa League
„A fost un meci dificil și cu multă calitate pe faza ofensivă, adversarii și-au creat ocazii. Am făcut câteva greșeli în prima repriză. În a doua nu le-am mai repetat și nu le-am oferit spații adversarilor.
Ei s-au apărat bine, nu a fost ușor, dar am avut șansa de a câștiga meciul. Nu am reușit să marcăm. În unele momente, avem nevoie și de noroc.
Trecem printr-o perioadă în care nu avem șansă, dar trebuie să ne menținem încredere cu care jucăm și să reușim să marcăm”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gazzetta.gr, după PAOK – Maccabi Tel Aviv 0-0.
Pe lângă Celta Vigo, PAOK se va mai duela cu Lille, Young Boys, Brann, Ludogorets, Betis și cu Lyon în grupa de Europa League.
