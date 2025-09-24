Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Mai avem nevoie și de noroc”. Răzvan Lucescu, reacție fermă după ce PAOK a debutat cu stângul în Europa League - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | „Mai avem nevoie și de noroc”. Răzvan Lucescu, reacție fermă după ce PAOK a debutat cu stângul în Europa League

„Mai avem nevoie și de noroc”. Răzvan Lucescu, reacție fermă după ce PAOK a debutat cu stângul în Europa League

Publicat: 24 septembrie 2025, 23:08

Comentarii
Mai avem nevoie și de noroc”. Răzvan Lucescu, reacție fermă după ce PAOK a debutat cu stângul în Europa League

Răzvan Lucescu, la un meci al lui PAOK/ Profimedia

Răzvan Lucescu a oferit prima reacție după ce PAOK a remizat cu Maccabi Tel Aviv, scor 0-0, în prima rundă a grupei principale de Europa League. Antrenorul român a transmis că echipei sale i-a lipsit șansa în meciul disputat pe „Toumba”.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

PAOK a avut șansa să câștige partida pe final, atunci când elevii lui Răzvan Lucescu au ratat mai multe ocazii uriașe, prin Chalov și Mady Camara. În cele din urmă, partida s-a încheiat la egalitate, urmând ca echipa lui Răzvan Lucescu să se dueleze cu Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, în runda următoare. 

Răzvan Lucescu, reacție fermă după ce PAOK a debutat cu stângul în Europa League 

„A fost un meci dificil și cu multă calitate pe faza ofensivă, adversarii și-au creat ocazii. Am făcut câteva greșeli în prima repriză. În a doua nu le-am mai repetat și nu le-am oferit spații adversarilor. 

Ei s-au apărat bine, nu a fost ușor, dar am avut șansa de a câștiga meciul. Nu am reușit să marcăm. În unele momente, avem nevoie și de noroc.  

Trecem printr-o perioadă în care nu avem șansă, dar trebuie să ne menținem încredere cu care jucăm și să reușim să marcăm”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gazzetta.gr, după PAOK – Maccabi Tel Aviv 0-0. 

Reclamă
Reclamă

Pe lângă Celta Vigo, PAOK se va mai duela cu Lille, Young Boys, Brann, Ludogorets, Betis și cu Lyon în grupa de Europa League. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
Observator
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi cât de departe e România de acest model
Fanatik.ro
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi cât de departe e România de acest model
23:00
LIVE SCOREDinamo Zagreb – Fenerbahce se joacă ACUM. PAOK – Maccabi Tel Aviv 0-0. Rezultatele serii
22:43
Panduru l-a taxat pe Elias Charalambous! Nota primită de antrenorul FCSB-ului după startul dezastruos de sezon
22:07
„E posibil”. Verdictul lui Elias Charalambous după ce a aflat că Daniel Bîrligea poate prinde transferul carierei
22:02
Ungaria s-a calificat la Campionatul European de futsal, după un meci cu România marcat de incidente violente
21:38
Dinamo, învinsă dramatic de Veszprem în Liga Campionilor. „Dulăii” au condus până în minutul 45
21:28
Anunţul Jandarmeriei după incidentele grave de la meciul România – Ungaria!
Vezi toate știrile
1 VIDEOImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria 2 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 3 FotoRăzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria 4 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 5 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 6 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul