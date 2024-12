Mihai Stoica a anunţat că meciul FCSB - Manchester United e deja sold out: "Lăsați-mă-n pace!" - Antena Sport

Gigi Becali anunţă că are profit de 10 milioane de euro la FCSB

Gigi Becali şi-a făcut calculele şi anunţă că FCSB are profit de 10 milioane de euro în acest sezon, după parcursul excelent din grupa Europa League.

Becali susţine că va câştiga şi peste un milion de euro în urma biletelor vândute pentru duelul stelar cu Manchester United. FCSB e pe locul 10 în Europa League, cu 11 puncte, la fel ca Rangers, echipa clasată pe 8, ultima poziţie care duce direct în optimile competiţiei.

„Noi suntem pe 8 normal, la egalitate de puncte. Avem meci accesibil cu Qarabag, zic, e o echipă mică, dar avem meci accesibil faţă de ceilalţi. Câştigi şi poţi să fii pe opt. Dar eu mizez pe Manchester. Nu-mi dă Dumnezeu ca să mă bată, poate să schimbe hotărârea, că am spus înainte Taina.

Un milion sigur îl scot, atât se ia la un meci cu Manchester, 1 milion, un milion jumate. Nu merg, ce să caut. Pentru mine e importantă biserica.

Luăm vreo 13-14 milioane, plus 6 pe Coman, sunt vreo 5-6 câştig, dar mai mult, am luat şi din sponsori. Vreo 25 în total, am cheltuit mai mult de 15, am dat şi pe Bîrligea două. Nu asta e important, cât câştigi, ci cât creşte societatea, cât valorează ea. Trebuie coeficient”, declara Gigi Becali.