Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel, în locul lui Xherdan Shaqiri: „N-aș sta pe gânduri” - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel, în locul lui Xherdan Shaqiri: „N-aș sta pe gânduri”

Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel, în locul lui Xherdan Shaqiri: „N-aș sta pe gânduri”

Publicat: 7 noiembrie 2025, 18:38

Comentarii
Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel, în locul lui Xherdan Shaqiri: N-aș sta pe gânduri”

Darius Olaru, bucurie după golul marcat în Basel - FCSB 3-1/ Profimedia

Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel, în locul lui Xherdan Shaqiri. Oficialul campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa căpitanului roș-albaștrilor, după golul superb marcat de acesta în poarta elvețienilor. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a fost învinsă însă de Basel, scor 1-3, în etapa a patra a grupei de Europa League. Roș-albaștrii au ajuns la trei eșecuri consecutive în grupă, după cele cu Young Boys și Bologna. 

Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel 

Xherdan Shaqiri, vedeta celor de la Basel, a reușit o „dublă” în poarta FCSB-ului. Totuși, Mihai Stoica a transmis că dacă ar fi în locul elvețienilor, nu ar sta pe gânduri și l-ar transfera imediat pe Darius Olaru. 

„Între Olaru și Shaqiri, acum, n-aș sta pe gânduri dacă aș fi Basel. Aș plăti clauza și i-aș da contract mai mare decât are Shaqiri. Pentru că este mult mai bun fotbalist la momentul ăsta”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro. 

Totodată, Mihai Stoica a declarat că Darius Olaru e „cel mai bun fotbalist” cu care el a lucrat vreodată. El a subliniat că marele plus al căpitanului roș-albaștrilor este faptul că face ambele faze. 

Reclamă
Reclamă

„La Olaru nu mai e discuție, pentru că Olaru este… Am spus-o, o repet, am spus-o și când toată lumea spunea că nu mai e Olaru cel de-am trecut. Este cel mai bun fotbalist cu care eu am lucrat vreodată. Am și eu dreptul să-mi fac clasamentele mele. Și am lucrat cu fotbaliști foarte buni. 

Este cel mai bun fotbalist de ce? Pentru că… spre deosebire de jucătorii de atac, cu care am lucrat și care erau excepționali, foarte talentați, el face ambele faze. El este în permanent sprint. Dacă mă uitam aseară și poate pentru necunoscători a părut foarte bun Shaqiri”, a mai spus Mihai Stoica. 

Filmul accidentului din Bulgaria unde 6 oameni au murit din cauza unui şofer românFilmul accidentului din Bulgaria unde 6 oameni au murit din cauza unui şofer român
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul
Observator
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul
Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania, datorii de 4 miliarde de lei
Fanatik.ro
Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania, datorii de 4 miliarde de lei
19:33
Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Atena. Nole, în formă maximă înainte de Turneul Campionilor
19:32
Marius Șumudică i-a făcut praf pe cei de la Rapd Viena. Fotbalistul de la Universitatea Craiova remarcat
19:15
Farul – FC Botoșani (LIVE TEXT 20:30). Deplasare grea pentru liderul Ligii 1. Echipele de start
18:59
Golul lui Darius Olaru din Basel – FCSB 3-1, ales cel mai frumos al etapei din Europa League
18:56
VideoGabi Balint, discurs cu lacrimi în ochi după moartea lui Emeric Ienei: “Am vrut să fiu alături de antrenorul meu”
18:27
Uluitor! Borna impresionantă pe care o va atinge Pep Guardiola la meciul cu Liverpool
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 VIDEOCalfificările pentru sprintul din Brazilia LIVE VIDEO (20:30, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Norris, cel mai rapid în antrenamente 3 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 4 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 5 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 6 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!