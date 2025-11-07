Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel, în locul lui Xherdan Shaqiri: „N-aș sta pe gânduri” - Antena Sport

Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel, în locul lui Xherdan Shaqiri. Oficialul campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa căpitanului roș-albaștrilor, după golul superb marcat de acesta în poarta elvețienilor.

FCSB a fost învinsă însă de Basel, scor 1-3, în etapa a patra a grupei de Europa League. Roș-albaștrii au ajuns la trei eșecuri consecutive în grupă, după cele cu Young Boys și Bologna.

Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel

Xherdan Shaqiri, vedeta celor de la Basel, a reușit o „dublă” în poarta FCSB-ului. Totuși, Mihai Stoica a transmis că dacă ar fi în locul elvețienilor, nu ar sta pe gânduri și l-ar transfera imediat pe Darius Olaru.

„Între Olaru și Shaqiri, acum, n-aș sta pe gânduri dacă aș fi Basel. Aș plăti clauza și i-aș da contract mai mare decât are Shaqiri. Pentru că este mult mai bun fotbalist la momentul ăsta”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Totodată, Mihai Stoica a declarat că Darius Olaru e „cel mai bun fotbalist” cu care el a lucrat vreodată. El a subliniat că marele plus al căpitanului roș-albaștrilor este faptul că face ambele faze.