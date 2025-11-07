Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel, în locul lui Xherdan Shaqiri: „N-aș sta pe gânduri” - Antena Sport

Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel, în locul lui Xherdan Shaqiri. Oficialul campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa căpitanului roș-albaștrilor, după golul superb marcat de acesta în poarta elvețienilor.
FCSB a fost învinsă însă de Basel, scor 1-3, în etapa a patra a grupei de Europa League. Roș-albaștrii au ajuns la trei eșecuri consecutive în grupă, după cele cu Young Boys și Bologna.
Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel
Xherdan Shaqiri, vedeta celor de la Basel, a reușit o „dublă” în poarta FCSB-ului. Totuși, Mihai Stoica a transmis că dacă ar fi în locul elvețienilor, nu ar sta pe gânduri și l-ar transfera imediat pe Darius Olaru.
„Între Olaru și Shaqiri, acum, n-aș sta pe gânduri dacă aș fi Basel. Aș plăti clauza și i-aș da contract mai mare decât are Shaqiri. Pentru că este mult mai bun fotbalist la momentul ăsta”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
Totodată, Mihai Stoica a declarat că Darius Olaru e „cel mai bun fotbalist” cu care el a lucrat vreodată. El a subliniat că marele plus al căpitanului roș-albaștrilor este faptul că face ambele faze.
„La Olaru nu mai e discuție, pentru că Olaru este… Am spus-o, o repet, am spus-o și când toată lumea spunea că nu mai e Olaru cel de-am trecut. Este cel mai bun fotbalist cu care eu am lucrat vreodată. Am și eu dreptul să-mi fac clasamentele mele. Și am lucrat cu fotbaliști foarte buni.
Este cel mai bun fotbalist de ce? Pentru că… spre deosebire de jucătorii de atac, cu care am lucrat și care erau excepționali, foarte talentați, el face ambele faze. El este în permanent sprint. Dacă mă uitam aseară și poate pentru necunoscători a părut foarte bun Shaqiri”, a mai spus Mihai Stoica.
