„O echipă modestă. Nici măcar de nivelul...”. Croații, concluzie devastatoare despre FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb - Antena Sport

Croații au ajuns la o concluzie devastatoare în privința FCSB-ului, după eșecul cu Dinamo Zagreb, scor 1-4, din etapa a șaptea a grupei de Europa League. Ei au descris-o pe campioana României ca fiind o echipă „modestă”.

FCSB a avut un start dezastruos de meci, încasând două goluri în doar patru minute. Daniel Bîrligea a redus din diferență până la pauză, însă croații au mai punctat de două ori în repriza secundă.

Igor Pamic, fost jucător al lui Dinamo Zagreb, a tras concluziile la finalul meciului de pe Maksimir. Acesta a transmis că echipa croată nu ar trebui să se bucure atât de mult de victoria cu 4-1, ținând cont de nivelul arătat de FCSB.

Pamic a transmis că FCSB este o echipă de a doua jumătate a primei ligi din Croația. Campioana a avut o prestație extrem de modestă la Zagreb, păstrând șanse minime la calificarea în play-off-ul pentru optimi. În ultima etapă, roș-albaștrii se vor duela cu Fenerbahce, pe teren propriu.

„Aceasta este adevărata Dinamo, o echipă greu de învins. Dinamo domină prin atitudine, domină prin idei, domină prin abordare. Dinamo a avut toate aceste calități în repriza a doua și de aceea meciul s-a terminat așa. Pentru mine, această echipă a jucat probabil cea mai bună repriză din ultimii ani.