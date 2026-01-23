„O echipă modestă. Nici măcar de nivelul...”. Croații, concluzie devastatoare despre FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb - Antena Sport

Croații au ajuns la o concluzie devastatoare în privința FCSB-ului, după eșecul cu Dinamo Zagreb, scor 1-4, din etapa a șaptea a grupei de Europa League. Ei au descris-o pe campioana României ca fiind o echipă „modestă”.
FCSB a avut un start dezastruos de meci, încasând două goluri în doar patru minute. Daniel Bîrligea a redus din diferență până la pauză, însă croații au mai punctat de două ori în repriza secundă.
Croații, concluzie devastatoare despre FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb
Igor Pamic, fost jucător al lui Dinamo Zagreb, a tras concluziile la finalul meciului de pe Maksimir. Acesta a transmis că echipa croată nu ar trebui să se bucure atât de mult de victoria cu 4-1, ținând cont de nivelul arătat de FCSB.
Pamic a transmis că FCSB este o echipă de a doua jumătate a primei ligi din Croația. Campioana a avut o prestație extrem de modestă la Zagreb, păstrând șanse minime la calificarea în play-off-ul pentru optimi. În ultima etapă, roș-albaștrii se vor duela cu Fenerbahce, pe teren propriu.
„Aceasta este adevărata Dinamo, o echipă greu de învins. Dinamo domină prin atitudine, domină prin idei, domină prin abordare. Dinamo a avut toate aceste calități în repriza a doua și de aceea meciul s-a terminat așa. Pentru mine, această echipă a jucat probabil cea mai bună repriză din ultimii ani.
Indiferent de toate aceste lucruri, trebuie să avertizez că nu trebuie să sărbătorim prea mult că am bătut Steaua (n.red. – FCSB). Este o echipă destul de modestă. Cred că nu este nici măcar de nivelul primei jumătăți a campionatului nostru, așa că Dinamo trebuie să țină cont de acest lucru”, a declarat Igor Pamic, conform presei din Croația.
