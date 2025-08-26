O legendă a lui Aberdeen a văzut declarațiile lui Gigi Becali și a reacționat: "Eu asta aș face" - Antena Sport

FCSB o va înfrunta joi pe Aberdeen pentru meciul decisiv privind calificarea în faza principală Europa League. Înainte de duelul de pe Arena Națională, partida a fost prefațată atât în presa din România, cât și în cea din Scoția, iar un nume important din istoria clubului britanic și-a expus și el părerea.

Willie Miller, component al echipei care a câștigat Cupa Cupelor și Supercupa Europei cu Alex Ferguson pe bancă, a dezvăluit cum ar trebui să se motiveze jucătorii de pe Pittodrie.

Willie Miller face apel la declarațiile încrezătoare din tabăra FCSB

FCSB va avea ocazia să se califice în grupa Europa League dacă va trece de Aberdeen joi seara în play–off-ul fazei preliminare. În tur, cele două formații au remizat în Scoția, scor 2-2, în contextul în care campioana en-titre din Liga 1 a condus cu 2-0.

Înainte de partida de pe Arena Națională, un fost component al echipei legendare a scoțienilor, Willie Miller, a vorbit pentru un cotidian din Marea Britanie. Omul care a adunat 18 sezoane la Aberdeen a făcut parte din acea generație care a câștigat alături de Alex Ferguson Supercupa Europei și Cupa Cupelor.

Miller a făcut apel la declarațiile pline de încredere din tabăra FCSB, inlclusiv ale lui Gigi Becali, patronul arătându-se convins că echipa sa va merge mai departe. În acest sens, fostul fundaș consideră că aceste vorbe ar trebui să reprezinte un plus de motivație pentru formația de pe Pittodrie.