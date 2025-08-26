O legendă a lui Aberdeen a văzut declarațiile lui Gigi Becali și a reacționat: "Eu asta aș face" - Antena Sport

Închide meniul
O legendă a lui Aberdeen a văzut declarațiile lui Gigi Becali și a reacționat: "Eu asta aș face"

Andrei Nicolae Publicat: 26 august 2025, 17:02

Comentarii
Jucătorii de la FCSB și Aberdeen în meciul tur / Sport Pictures

FCSB o va înfrunta joi pe Aberdeen pentru meciul decisiv privind calificarea în faza principală Europa League. Înainte de duelul de pe Arena Națională, partida a fost prefațată atât în presa din România, cât și în cea din Scoția, iar un nume important din istoria clubului britanic și-a expus și el părerea.

Willie Miller, component al echipei care a câștigat Cupa Cupelor și Supercupa Europei cu Alex Ferguson pe bancă, a dezvăluit cum ar trebui să se motiveze jucătorii de pe Pittodrie.

Willie Miller face apel la declarațiile încrezătoare din tabăra FCSB

FCSB va avea ocazia să se califice în grupa Europa League dacă va trece de Aberdeen joi seara în play–off-ul fazei preliminare. În tur, cele două formații au remizat în Scoția, scor 2-2, în contextul în care campioana en-titre din Liga 1 a condus cu 2-0.

Înainte de partida de pe Arena Națională, un fost component al echipei legendare a scoțienilor, Willie Miller, a vorbit pentru un cotidian din Marea Britanie. Omul care a adunat 18 sezoane la Aberdeen a făcut parte din acea generație care a câștigat alături de Alex Ferguson Supercupa Europei și Cupa Cupelor.

Miller a făcut apel la declarațiile pline de încredere din tabăra FCSB, inlclusiv ale lui Gigi Becali, patronul arătându-se convins că echipa sa va merge mai departe. În acest sens, fostul fundaș consideră că aceste vorbe ar trebui să reprezinte un plus de motivație pentru formația de pe Pittodrie.

Patronul lui FCSB a spus că Aberdeen nu va avea șanse la returul de joi seară, în ciuda remizei de pe Pittodrie. Mai mulți jucători de la FCSB au spus, de asemenea, că ar trebui să fie o formalitate calificarea.

Modul în care FCSB o tratează pe Aberdeen ar trebui să fie o motivație suplimentară pentru echipă. Mă gândesc că Graeme Shinnie, care este căpitanul echipei, va folosi aceste declarații și această aroganță din partea lui FCSB în discursul său de dinaintea jocului. Eu asta aș face dacă aș fi căpitan“, a declarat Miller, potrivit pressandjournal.co.uk.

Episodul amintit de Willie Miller înainte de FCSB – Aberdeen

În plus, fostul jucător de pe Pittodrie a rememorat un meci din perioada în care era el jucător, iar Aberdeen a eliminat-o pe Bayern Munchen din sferturile Cupei Cupelor în sezonul 1982/83. Atunci, cele două au scos tot un egal în tur, iar scoțienii au învins în manșa a doua și s-au calificat. Merită menționat că returul din acea “dublă” a avut loc pe teren propriu, nu în deplasare, așa cum va fi acum.

Contra lui Bayern a fost 0-0 în primul meci, dar germanii spuneau că va fi un meci ușor pe Pittodrie, la retur. Le-am dovedit că s-au înșelat, am câștigat cu 3-2 și am mai făcut un pas spre trofeu.

Aberdeen poate folosi acum aceste declarații de la FCSB pentru a motiva vestiarul, pentru a le arăta românilor cine sunt și pentru a le închide gura“, a mai spus Miller.

Returul dintre FCSB și Aberdeen va avea loc joi, pe Arena Națională, de la ora 21:30.

