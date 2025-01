Probleme la Manchester United înaintea meciului cu FCSB! Mesajul dur al lui Paul Scholes: "Cu cât pleacă mai repede, cu atât e mai bine" - Antena Sport

Atacantul de 27 de ani are zilele numărate pe Old Trafford. A fost lăsat în afara lotului în meciul Fulham – Manchester United, scor 0-1, din etapa a 23-a din Premier League. Starul de 55 de milioane de euro a fost criticat public de Amorim. Managerul lui United a declarat că ar prefera să se bazeze pe antrenorul cu portarii, care are 63 de ani, decât să îl ţină pe bancă pe Rashford.

„L-aş pune pe Vital pe bancă înaintea unui jucător care nu dă maximum în fiecare zi. Nu îmi voi schimba decizia.

Este întotdeauna acelaşi motiv, mai exact ce se întâmplă la antrenament. Felul în care văd ce ar trebui să facă un fotbalist la antrenament, în viaţă, în fiecare zi. Dacă lucrurile nu schimbă, eu nu mă voi schimba.

Aceeaşi situaţie este pentru fiecare jucător. Dacă dai maximum, dacă faci lucrurile corect, atunci ne bazăm pe tine.

S-a văzut astăzi pe bancă. Aveam nevoie de ritm pentru a schimba jocul, pentru a muta unele piese… dar eu prefer să fie aşa”, a spus Ruben Amorim la finalul meciului, potrivit thesun.co.uk.