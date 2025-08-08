Probleme pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali s-a accidentat: "Vom vedea care e situația lui" - Antena Sport

Elias Charalmbous, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit după victoria echipei sale de pe teren propriu în fața kosovarilor de la Drita, din turul 3 preliminar Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2, după o revenire de senzație.

FCSB a fost condusă cu 2-0, dar a reușit să revină și să obțină victoria. Daniel Bîrligea a înscris golul de 3-2 în minutul 90+4.

Elias Charalambous, despre starea lui Juri Cisotti, după FCSB – Drita 3-2: “Are o entorsă la gleznă”

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a declarat că meciul cu Drita a fost unul ciudat. În ciuda rezultatului bun, Charalambous rămâne cu picioarele pe pământ și așteaptă returul din Kosovo.

De asemenea, antrenorul cipriot a dezvăluit că Juri Cisotti, unul dintre preferații lui Gigi Becali, a suferit o entorsă. Situația lui va fi clarificată în cursul zilei de vineri:

“Cisotti are o entorsă la gleznă, vom vedea mâine situaţia lui”, a declara Elias Charalambous, potrivit sport.ro.