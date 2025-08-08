Probleme pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali s-a accidentat: "Vom vedea care e situația lui" - Antena Sport

Închide meniul
Probleme pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali s-a accidentat: "Vom vedea care e situația lui"

Probleme pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali s-a accidentat: "Vom vedea care e situația lui"

Probleme pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali s-a accidentat: “Vom vedea care e situația lui”

Publicat: 8 august 2025, 8:16

Probleme pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali s-a accidentat: Vom vedea care e situația lui

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Elias Charalmbous, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit după victoria echipei sale de pe teren propriu în fața kosovarilor de la Drita, din turul 3 preliminar Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2, după o revenire de senzație.

FCSB a fost condusă cu 2-0, dar a reușit să revină și să obțină victoria. Daniel Bîrligea a înscris golul de 3-2 în minutul 90+4.

Elias Charalambous, despre starea lui Juri Cisotti, după FCSB – Drita 3-2: “Are o entorsă la gleznă”

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a declarat că meciul cu Drita a fost unul ciudat. În ciuda rezultatului bun, Charalambous rămâne cu picioarele pe pământ și așteaptă returul din Kosovo.

De asemenea, antrenorul cipriot a dezvăluit că Juri Cisotti, unul dintre preferații lui Gigi Becali, a suferit o entorsă. Situația lui va fi clarificată în cursul zilei de vineri:

“Cisotti are o entorsă la gleznă, vom vedea mâine situaţia lui”, a declara Elias Charalambous, potrivit sport.ro.

În urma acestui succes, FCSB a încheiat seria de patru înfrângeri la rând în toate competiţiile. Este vorba despre cele două meciuri pierdute în faţa nord-macedonenilor de la Shkendija, din turul 2 preliminar Champions League, dar şi cele două meciuri din Liga 1, cu Farul şi Dinamo.

Pe cine a criticat Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2

După meci, singurul jucător „luat în colimator” de Gigi Becali a fost Vlad Chiricheș. Patronul de la FCSB a fost nemulțumit de prestația veteranului și a transmis:

“Chiricheş e prea lent!”, a spus Gigi Becali, la primasport.ro.

Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedintePreţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
Vlad Chiricheș a adunat 57 de minute în duelul dintre FCSB și Drita. În a doua repriză, în locul său a fost introdus Malcom Edjouma.

De asemenea, patronul a vorbit și despre mijlocașul care l-a înlocuit pe Chiricheș și a recunoscut că a greșit atunci când a hotărât să nu îl includă în lotul echipei, în debutul sezonului.

„Eu am greşit cu Edjouma. N-avea loc pe listă. M-am gândit că Gheorghiţă e jucător de perspectivă. Între Ştefănescu, Gheorghiţă şi el, să fie scos, l-am ales pe el”, a mai spus Gigi Becali.

1 “A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult” 2 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 3 Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2 4 Revenire importantă la Dinamo. Fotbalistul care n-a prins vreun minut în noul sezon poate debuta cu Metaloglobus 5 Singurul jucător criticat de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2 6 FCSB – Drita 3-2. Revenire spectaculoasă a campioanei. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în minutul 90+4
