Singurul jucător criticat de Gigi Becali după FCSB - Drita 3-2 - Antena Sport

Singurul jucător criticat de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2

Singurul jucător criticat de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2

Alex Ioniță Publicat: 7 august 2025, 23:53

Singurul jucător criticat de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2

Hepta

Gigi Becali a vorbit după meciul FCSB – Drita 3-2. Patronul campioanei a criticat un singur jucător, după victoria echipei sale de pe Arena Națională.

FCSB a reușit să revină de la scorul de 0-2, în manșa tur a „dublei” pentru play-off-ul Europa League. Pentru echipa antrenată de Elias Charalambous au marcat Daniel Bîrligea (dublă) și Daniel Graovac.

Pe cine a criticat Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2

După meci, singurul jucător „luat în colimator” de Gigi Becali a fost Vlad Chiricheș. Patronul de la FCSB a fost nemulțumit de prestația veteranului și a transmis:

“Chiricheş e prea lent!”, a spus Gigi Becali, la primasport.ro.

Vlad Chiricheș a adunat 57 de minute în duelul dintre FCSB și Drita. În a doua repriză, în locul său a fost introdus Malcom Edjouma.

De asemenea, patronul a vorbit și despre mijlocașul care l-a înlocuit pe Chiricheș și a recunoscut că a greșit atunci când a hotărât să nu îl includă în lotul echipei, în debutul sezonului.

„Eu am greşit cu Edjouma. N-avea loc pe listă. M-am gândit că Gheorghiţă e jucător de perspectivă. Între Ştefănescu, Gheorghiţă şi el, să fie scos, l-am ales pe el”, a mai spus Gigi Becali.

FCSB – Drita 3-2

FCSB – Drita 3-2, manşa tur a confruntării din turul trei preliminar de Europa League, a fost în format live text, pe AS.ro. Campioana a obţinut prima victorie, după o “secetă” de patru meciuri.

Drita a condus cu 2-0, după ce Veton Tusha şi Manaj au marcat în minutele 7, respectiv 50. Campioana a reuşit să egaleze, după ce Daniel Bîrligea şi Daniel Graovac au marcat, în decursul a opt minute. Atacantul a reuşit “dubla” în prelungiri, din penalty.

Cum au arătat echipele de start:

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut (cpt.) – Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti – Bîrligea
Rezerve: Udrea, Zima – Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Stoian
Absenți: Tănase, Ngezana (suspendați), Olaru, Radunovic, Alibec (accidentați)
Antrenor: Elias Charalambous

DRITA (4-4-2): Maloku – Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja (cpt.), Ovouka – Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj – Blerim Krasniqi, Manaj
Rezerve: Belhuli, Rexhepi – Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj
Antrenor: Zekirija Ramadani

