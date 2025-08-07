Singurul jucător criticat de Gigi Becali după FCSB - Drita 3-2 - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit după meciul FCSB – Drita 3-2. Patronul campioanei a criticat un singur jucător, după victoria echipei sale de pe Arena Națională.

FCSB a reușit să revină de la scorul de 0-2, în manșa tur a „dublei” pentru play-off-ul Europa League. Pentru echipa antrenată de Elias Charalambous au marcat Daniel Bîrligea (dublă) și Daniel Graovac.

Pe cine a criticat Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2

După meci, singurul jucător „luat în colimator” de Gigi Becali a fost Vlad Chiricheș. Patronul de la FCSB a fost nemulțumit de prestația veteranului și a transmis:

“Chiricheş e prea lent!”, a spus Gigi Becali, la primasport.ro.

Vlad Chiricheș a adunat 57 de minute în duelul dintre FCSB și Drita. În a doua repriză, în locul său a fost introdus Malcom Edjouma.