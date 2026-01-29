Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răzvan Lucescu, criză de nervi în Lyon - PAOK 4-2! A fost eliminat după ce a aruncat cu o sticlă după arbitru - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Răzvan Lucescu, criză de nervi în Lyon – PAOK 4-2! A fost eliminat după ce a aruncat cu o sticlă după arbitru

Răzvan Lucescu, criză de nervi în Lyon – PAOK 4-2! A fost eliminat după ce a aruncat cu o sticlă după arbitru

Alex Masgras Publicat: 29 ianuarie 2026, 23:59

Comentarii
Răzvan Lucescu, criză de nervi în Lyon – PAOK 4-2! A fost eliminat după ce a aruncat cu o sticlă după arbitru

Răzvan Lucescu, criză de nervi în Lyon - PAOK / Capturi Prima Sport

Răzvan Lucescu a urmărit din tribune ultimele minute ale meciului dintre Lyon şi PAOK Salonic, din ultima etapă a grupei principale Europa League. În minutul 82, Lucescu a fost eliminat, după ce a fost scos din sărite de o decizie a arbitrului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 79, Michailidis l-a faultat în careu pe Himbert, iar arbitrul a fost chemat la monitor de VAR pentru a analiza faza. După ce a urmărit mai multe reluări, centralul spaniol a dictat lovitură de la 11 metri pentru echipa din Ligue 1.

Răzvan Lucescu a fost eliminat în Lyon – PAOK 4-2

Această decizie a venit la scorul de 2-2, în condiţiile în care PAOK evolua în inferioritate numerică încă din minutul 41, când Konstantelias a văzut al doilea cartonaş galben. În momentul în care arbitrul a plecat de la monitor şi a dictat penalty, Lucescu s-a enervat şi a aruncat cu sticla de apă după arbitrul De Burgos.

Eliminat din cauza acestei ieşiri nervoase, Lucescu a urmărit din tribune cum Karabec a ratat lovitura de la 11 metri, iar scorul a rămas 2-2. Egalitatea s-a menţinut până în minutul 88, atunci când Karabec şi-a luat revanşa şi a dus scorul la 3-2. Până la final, Lyon a mai marcat în minutul 90+3, prin Gomes, care a înscris din pasa lui Karabec.

Reclamă
Reclamă

În ciuda tensiunii din finalul partidei, începutul meciului dintre Olympique Lyon şi PAOK Salonic a fost marcat de momentul de reculegere ţinut în memoria celor 7 fani din Grecia care au murit în urma accidentului din judeţul Timiş.

“Durerea nu are culori! Odihnească-se în pace!”, a fost mesajul afişat pe un banner de fanii lui Olympique Lyon, care au aprins şi torţe în peluza lor.

Echipa lui Răzvan Lucescu s-a calificat în play-off-ul Europa League. Grecii au încheiat grupa principală pe locul 17, cu 12 puncte.

Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolarNoile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
Observator
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
E gata! Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB și va juca la Farul! Exclusiv
Fanatik.ro
E gata! Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB și va juca la Farul! Exclusiv
1:05 30 ian.
3 jucători pleacă de la FCSB după eliminarea din Europa League! Becali a anunţat noi transferuri la campioană
0:53 30 ian.
Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se pot întâlni în play-off-ul pentru optimile Europa League. Cum arată tabloul
0:50 30 ian.
Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat”
0:49 30 ian.
Târnovanu a răbufnit după eliminarea FCSB-ului din Europa: “Nu-mi vine să cred că există astfel de oameni”
0:34 30 ian.
Marcatorul golului campioanei, Juri Cisotti, a spus ce i-a lipsit FCSB-ului pentru a o învinge pe Fenerbahce!
0:29 30 ian.
Gigi Becali a remarcat doi jucători după FCSB – Fenerbahce 1-1: “Din vremurile mai bune”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 2 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 3 Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova 4 Denis Alibec semnează și pleacă de la FCSB! Echipa care îl transferă pe atacantul renegat de Gigi Becali 5 “Gigi Becali ar plăti oricât”. Mihai Stoica, detalii despre noul transfer pregătit la FCSB 6 Dennis Politic, titular în meciul cu Fenerbahce! Cum arată echipa FCSB-ului
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul