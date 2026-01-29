Răzvan Lucescu, criză de nervi în Lyon - PAOK 4-2! A fost eliminat după ce a aruncat cu o sticlă după arbitru - Antena Sport

Răzvan Lucescu a urmărit din tribune ultimele minute ale meciului dintre Lyon şi PAOK Salonic, din ultima etapă a grupei principale Europa League. În minutul 82, Lucescu a fost eliminat, după ce a fost scos din sărite de o decizie a arbitrului.

În minutul 79, Michailidis l-a faultat în careu pe Himbert, iar arbitrul a fost chemat la monitor de VAR pentru a analiza faza. După ce a urmărit mai multe reluări, centralul spaniol a dictat lovitură de la 11 metri pentru echipa din Ligue 1.

Răzvan Lucescu a fost eliminat în Lyon – PAOK 4-2

Această decizie a venit la scorul de 2-2, în condiţiile în care PAOK evolua în inferioritate numerică încă din minutul 41, când Konstantelias a văzut al doilea cartonaş galben. În momentul în care arbitrul a plecat de la monitor şi a dictat penalty, Lucescu s-a enervat şi a aruncat cu sticla de apă după arbitrul De Burgos.

Eliminat din cauza acestei ieşiri nervoase, Lucescu a urmărit din tribune cum Karabec a ratat lovitura de la 11 metri, iar scorul a rămas 2-2. Egalitatea s-a menţinut până în minutul 88, atunci când Karabec şi-a luat revanşa şi a dus scorul la 3-2. Până la final, Lyon a mai marcat în minutul 90+3, prin Gomes, care a înscris din pasa lui Karabec.