Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răzvan Lucescu, devastat după accidentul din România, în care 7 fani ai lui PAOK au decedat: "O tragedie imensă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Răzvan Lucescu, devastat după accidentul din România, în care 7 fani ai lui PAOK au decedat: “O tragedie imensă”

Răzvan Lucescu, devastat după accidentul din România, în care 7 fani ai lui PAOK au decedat: “O tragedie imensă”

Bogdan Stănescu Publicat: 27 ianuarie 2026, 20:14

Comentarii
Răzvan Lucescu, devastat după accidentul din România, în care 7 fani ai lui PAOK au decedat: O tragedie imensă

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci al lui PAOK / Profimedia Images

Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a reacţionat după accidentul teribil din judeţul Timiş, în care 7 fani ai lui PAOK au murit, iar alţi 3 au fost răniţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Răzvan Lucescu, ce a cucerit două titluri cu PAOK şi două Cupe ale Greciei, a transmis că echipa pe care o antrenează este alături de familiile victimelor.

Răzvan Lucescu, după accidentul din România în care 7 fani ai lui PAOK au murit, iar 3 au fost răniţi: “Când apare o astfel de tragedie, emoțional, se resimte enorm”

Într-adevăr, este o tragedie, imensă. Probabil, în România nu se percepe la fel ca aici, o astfel de situație. Dar PAOK este ceva special. Toți ce susțin PAOK se consideră ca fiind într-o familie imensă.

Când apare o astfel de tragedie, emoțional, se resimte enorm. Se trăiește tot la cote maxime. Tristețea este imensă! Greu de explicat în cuvinte. Pe lângă trăirile suporterilor care se consideră ca niște rude, sunt familiile celor implicați în accident.

Nu vreau să mă gândesc și-mi pare atât de rău de ceea ce trăiesc ei în aceste momente. Suntem cu sufletul alături de ei. Vorbim de niște tineri, e păcat de ceea ce s-a întâmplat.

Reclamă
Reclamă

Tragedii există, sunt în fiecare moment în lumea asta. Istoria e plină de tragedii. Fiecare trebuie să aibă forța de a merge înainte, iar noi să-i susținem din toate punctele de vedere. Să simtă că e o mare familie lângă ei, care îi poate ajuta să meargă înainte. Cumva, trebuie mers înainte”, a declarat Răzvan Lucescu pentru gsp.ro.

7 fani ai lui PAOK au murit, iar 3 se află în stare gravă după accidentul din judeţul Timiş

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire

Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa.

Salata la pungă din supermarketuri, la analize de laborator. Toate sortimentele sunt contaminateSalata la pungă din supermarketuri, la analize de laborator. Toate sortimentele sunt contaminate
Reclamă

În apropiere de Lugoj, microbuzul a intrat într-o depăşire, apoi a izbit un TIR.

Meciul dintre PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, şi Olympique Lyon este programat, joi, în Franţa, de la ora 22.00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa. Partida se va disputa, deşi PAOK a cerut să fie amânată. Va exista un omagiu pentru victimele accidentului rutier din Timiş.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul cu 7 morţi din Timiş. Cea mai mare tragedie pe şosele în ultimii 6 ani
Observator
ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul cu 7 morţi din Timiş. Cea mai mare tragedie pe şosele în ultimii 6 ani
Meciul echipei lui Marius Șumudică, Al Okhdood, se vede în premieră în România! Cine îl transmite. Exclusiv
Fanatik.ro
Meciul echipei lui Marius Șumudică, Al Okhdood, se vede în premieră în România! Cine îl transmite. Exclusiv
20:55
Marea dilemă a antrenorului de la Fenerbahce, înainte de meciul cu FCSB: „Nu știu cu cine voi juca la București”
20:54
PAOK, mesaj emoţionant după decesul fanilor săi în accidentul din Timiş: “Tristeţea te frânge. Niciodată din nou”
20:44
VideoJurnal Antena Sport | Jucătorul naţionalei de tenis îşi ia cărţile cu el, în deplasarea pentru Cupa Davis
20:41
VideoJurnal Antena Sport | Turcii promit să facă legea pe Arena Naţională la meciul cu FCSB
20:29
Legenda Rapidului a reacționat, după debutul lui Olimpiu Moruțan: „Te ajută mult”
20:06
“Am văzut un om ieşind pe picioarele lui” Mărturii tulburătoare după accidentul în care au murit 7 fani PAOK!
Vezi toate știrile
1 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 2 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 3 Jucătorul de care se desparte Universitatea Craiova. “Sunt deciziile antrenorului” 4 Ofertă de ultimă oră anunţată de Gigi Becali la FCSB: “Mai contează la mine încă 80.000 de euro?” 5 Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerii” au pierdut teren în lupta la titlu 6 Prima ipoteză în cazul accidentului din România, în care 7 fani ai lui PAOK au murit! Posibila cauză a tragediei
Citește și
Cele mai citite
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați