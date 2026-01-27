Răzvan Lucescu, devastat după accidentul din România, în care 7 fani ai lui PAOK au decedat: "O tragedie imensă" - Antena Sport

Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a reacţionat după accidentul teribil din judeţul Timiş, în care 7 fani ai lui PAOK au murit, iar alţi 3 au fost răniţi.

Răzvan Lucescu, ce a cucerit două titluri cu PAOK şi două Cupe ale Greciei, a transmis că echipa pe care o antrenează este alături de familiile victimelor.

Răzvan Lucescu, după accidentul din România în care 7 fani ai lui PAOK au murit, iar 3 au fost răniţi: “Când apare o astfel de tragedie, emoțional, se resimte enorm”

„Într-adevăr, este o tragedie, imensă. Probabil, în România nu se percepe la fel ca aici, o astfel de situație. Dar PAOK este ceva special. Toți ce susțin PAOK se consideră ca fiind într-o familie imensă.

Când apare o astfel de tragedie, emoțional, se resimte enorm. Se trăiește tot la cote maxime. Tristețea este imensă! Greu de explicat în cuvinte. Pe lângă trăirile suporterilor care se consideră ca niște rude, sunt familiile celor implicați în accident.

Nu vreau să mă gândesc și-mi pare atât de rău de ceea ce trăiesc ei în aceste momente. Suntem cu sufletul alături de ei. Vorbim de niște tineri, e păcat de ceea ce s-a întâmplat.