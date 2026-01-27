Răzvan Lucescu, devastat după accidentul din România, în care 7 fani ai lui PAOK au decedat: "O tragedie imensă" - Antena Sport

Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a reacţionat după accidentul teribil din judeţul Timiş, în care 7 fani ai lui PAOK au murit, iar alţi 3 au fost răniţi.
Răzvan Lucescu, ce a cucerit două titluri cu PAOK şi două Cupe ale Greciei, a transmis că echipa pe care o antrenează este alături de familiile victimelor.
Răzvan Lucescu, după accidentul din România în care 7 fani ai lui PAOK au murit, iar 3 au fost răniţi: “Când apare o astfel de tragedie, emoțional, se resimte enorm”
„Într-adevăr, este o tragedie, imensă. Probabil, în România nu se percepe la fel ca aici, o astfel de situație. Dar PAOK este ceva special. Toți ce susțin PAOK se consideră ca fiind într-o familie imensă.
Când apare o astfel de tragedie, emoțional, se resimte enorm. Se trăiește tot la cote maxime. Tristețea este imensă! Greu de explicat în cuvinte. Pe lângă trăirile suporterilor care se consideră ca niște rude, sunt familiile celor implicați în accident.
Nu vreau să mă gândesc și-mi pare atât de rău de ceea ce trăiesc ei în aceste momente. Suntem cu sufletul alături de ei. Vorbim de niște tineri, e păcat de ceea ce s-a întâmplat.
Tragedii există, sunt în fiecare moment în lumea asta. Istoria e plină de tragedii. Fiecare trebuie să aibă forța de a merge înainte, iar noi să-i susținem din toate punctele de vedere. Să simtă că e o mare familie lângă ei, care îi poate ajuta să meargă înainte. Cumva, trebuie mers înainte”, a declarat Răzvan Lucescu pentru gsp.ro.
7 fani ai lui PAOK au murit, iar 3 se află în stare gravă după accidentul din judeţul Timiş
Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire
Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa.
În apropiere de Lugoj, microbuzul a intrat într-o depăşire, apoi a izbit un TIR.
Meciul dintre PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, şi Olympique Lyon este programat, joi, în Franţa, de la ora 22.00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa. Partida se va disputa, deşi PAOK a cerut să fie amânată. Va exista un omagiu pentru victimele accidentului rutier din Timiş.
