Scandal rarisim la meciul lui Răzvan Lucescu. Președintele lui Lille a coborât pe tunel și a confruntat arbitrul - Antena Sport

Partida din Europa League dintre Lille și PAOK nu a ieșit în evidență doar prin dramatismul care s-a produs pe teren, unde grecii au câștigat cu 4-3. La pauza duelului, când formația de la Salonic conducea cu 3-0, președintele francezilor, Olivier Letang, a apelat la un gest rarisim și a coborât pe tunel pentru a confrunta arbitrul întâlnirii, muntenegreanul Nikola Dabanovic.
Conducătorul formației din Ligue 1 a fost profund afectat de faptul că echipa sa nu a primit o lovitură de la 11 metri la scorul de 2-0 pentru PAOK, la un duel în care Mathias Fernandez-Pardo a fost tras de tricou. “Deja i-am scris domnului Ceferin“, i-a spus în față președintele lui Lille centralului, punând presiune pe el înainte de startul părții a doua.
Olivier Letang este o figură cunoscută în Franța pentru tiradele sale la adresa arbitrilor, fiind recent suspendat de liga din “hexagon” timp de un meci pentru acest motiv. Acum, președintele lui Lille nu a ezitat să își afișeze comportamentul vulcanic și în Europa League.
Primul moment a fost unul halucinant, atunci când a venit pe tunel pentru a-i cere socoteală partidei dintre echipa sa și PAOK Salonic. Nervos, Letang i-a spus: “I-am scris deja domnului Ceferin (n.r. președintele UEFA). Ce s-a întâmplat astăzi e incredibil“, potrivit RMC Sport.
Ulterior, conducătorul clubului l-a întrebat pe Dabanovic unde este delegatul partidei. Letang a fost cu siguranță și mai nervos după finalul de infarct al meciului, când Lille a egalat la 4-4, însă golul a fost anulat pe motiv de offside.
PAOK a condus cu 3-0 și cu 4-2, însă francezii au fost aproape de o revenire fantastică. În cele din urmă, echipa lui Răzvan Lucescu s-a impus și a obținut prima ei victorie din acest sezon de Europa League.
