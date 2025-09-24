Sfat direct pentru Gigi Becali, înainte de debutul FCSB-ului în grupa de Europa League: „Sunt mai grele antrenamentele” - Antena Sport

Dumitru Dragomir i-a dat un sfat lui Gigi Becali, înainte de debutul FCSB-ului în grupa de Europa League. Campioana se va duela cu olandezii de la Go Ahead Eagles în prima etapă, meciul urmând să se dispute joi, de la 19:45.

Fostul șef de la LPF a numit jucătorii care nu ar trebui să lipsească din primul 11 al campioanei. Dragomir îi vede titulari indiscutabili pe Ștefan Târnovanu, Valentin Crețu, Mihai Popescu, Risto Radunovic, Darius Olaru, Adrian Șut, Octavian Popescu, Daniel Bîrligea și David Miculescu.

Sfat direct pentru Gigi Becali, înainte de debutul FCSB-ului în grupa de Europa League

Totodată, Dumitru Dragomir îl sfătuiește pe Gigi Becali să facă schimbările mai târziu în timpul meciurilor, fiind convins că jucătorii nu ar trebui să resimtă oboseala.

„Ăla în poartă, Târnovanu, pe Crețu, pe fundașul central Popescu, pe muntenegreanul Radunovic, pe Olaru, pe Șut, pe Tănase, pe Octavian Popescu, pe Bîrligea. Aici l-aș pune și pe Miculescu, mie îmi place de el.

Eu i-aș schimba din minutul 70-75 în sus. Lasă să știu că am și duminica asta și duminica viitoare acești… Când aud că obosesc… Vedeți-vă de treabă, sunt mai grele antrenamentele decât jocurile”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.