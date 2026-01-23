„Suntem varză”. Daniel Bîrligea, cea mai dură reacție după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Nici nu știam că nu mai joc” - Antena Sport

Daniel Bîrligea a oferit o reacție dură, după ce Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Campioana a rămas cu șase puncte și are șanse minime să se califice în play-off-ul pentru optimi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo Zagreb a marcat două goluri în patru minute, în startul meciului cu FCSB. Până la pauză, campioana a redus din diferență prin Daniel Bîrligea, în minutul 42, însă croații au mai punctat de două ori în repriza a doua.

Daniel Bîrligea, cea mai dură reacție după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

Daniel Bîrligea nu s-a ferit de cuvinte și a declarat că FCSB nu a pus suficientă presiune pe adversar în Croația. Atacantul campioanei a transmis că roș-albaștrii trebuie să se axeze acum pe campionat, în runda următoarea urmând să se dueleze cu CFR Cluj.

Daniel Bîrligea a recunoscut că regretă și cartonașul galben încasat în minutul 24, el dezvăluind însă că nici nu știa faptul că va fi suspendat la meciul cu Fenerbahce, din ultima etapă a grupei de Europa League.

„Trebuia să avem altă atitudine, nu am făcut de ajuns, chiar dacă au fost momente când am luptat și am fost agresivi. Trebuia să fim agresivi 90 de minute, asta ne-a lipsit. Posibil din cauza concentrării, a oboselii, mai multe chestii. Ce-a fost s-a dus, ne gândim la ce urmează.