Tensiuni uriaşe în vestiarul FCSB-ului. Decizia luată de fani înainte de debutul în grupa de Europa League - Antena Sport

Gigi Mustaţă a anunţat că sunt tensiuni uriaşe în vestiarul FCSB-ului, dată fiind criza pe care echipa o traversează în campionat. Liderul galeriei roş-albaştrilor a ridicat un semn de întrebare în privinţa reacţiilor pe care jucătorii le au în timpul meciurilor.

Concret, Mustaţă a subliniat că jucătorii FCSB-ului nu mai fac celebră horă a bucuriei, după marcarea unui gol. Acesta s-a declarat convins că se întâmplă ceva în vestiarul campioanei.

Tensiuni uriaşe în vestiarul FCSB-ului

“(n.r. – Jucătorii nu se mai înțeleg între ei?) Nu înțeleg de ce sunt atâtea discuții și de ce acea horă, că aici am tras concluzia asta, la fiecare gol, când se făceau acele hore între jucători, nu prea mai sunt alea care trebuie. Înseamnă că ceva este. (n.r. – Faptul că Tănase nu îi dă banderola la pauză lui Olaru e un semn?) Da. E posibil și asta. La acest moment e posibil orice. E clar că ceva se întâmplă“, a declarat Gigi Mustaţă, conform fanatik.ro.

Totodată, Mustaţă a dezvăluit că fanii vor face deplasarea în Olanda pentru duelul cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei de Europa League, în ciuda mesajului dur transmis la finalul partidei cu Botoşani, pierdută de FCSB cu 1-3.

“Noi am hotărât să mergem în Olanda pentru că deja am apucat să ne luăm biletele și tot ce trebuie acolo. Dar vom merge alături de ei. Vom merge acolo, vom fi alături de ei, vedem comportamentul lor din meciul ăsta. Va trebui să fie și comportamentul lor din campionatul intern. Vedem cum se joacă și după vom lua o hotărâre.