Tensiuni uriaşe în vestiarul FCSB-ului. Decizia luată de fani înainte de debutul în grupa de Europa League - Antena Sport

Tensiuni uriaşe în vestiarul FCSB-ului. Decizia luată de fani înainte de debutul în grupa de Europa League

Publicat: 23 septembrie 2025, 10:40

Jucătorii FCSB-ului / Sport Pictures

Gigi Mustaţă a anunţat că sunt tensiuni uriaşe în vestiarul FCSB-ului, dată fiind criza pe care echipa o traversează în campionat. Liderul galeriei roş-albaştrilor a ridicat un semn de întrebare în privinţa reacţiilor pe care jucătorii le au în timpul meciurilor.

Concret, Mustaţă a subliniat că jucătorii FCSB-ului nu mai fac celebră horă a bucuriei, după marcarea unui gol. Acesta s-a declarat convins că se întâmplă ceva în vestiarul campioanei.

“(n.r. – Jucătorii nu se mai înțeleg între ei?) Nu înțeleg de ce sunt atâtea discuții și de ce acea horă, că aici am tras concluzia asta, la fiecare gol, când se făceau acele hore între jucători, nu prea mai sunt alea care trebuie. Înseamnă că ceva este. (n.r. – Faptul că Tănase nu îi dă banderola la pauză lui Olaru e un semn?) Da. E posibil și asta. La acest moment e posibil orice. E clar că ceva se întâmplă“, a declarat Gigi Mustaţă, conform fanatik.ro.

Totodată, Mustaţă a dezvăluit că fanii vor face deplasarea în Olanda pentru duelul cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei de Europa League, în ciuda mesajului dur transmis la finalul partidei cu Botoşani, pierdută de FCSB cu 1-3.

“Noi am hotărât să mergem în Olanda pentru că deja am apucat să ne luăm biletele și tot ce trebuie acolo. Dar vom merge alături de ei. Vom merge acolo, vom fi alături de ei, vedem comportamentul lor din meciul ăsta. Va trebui să fie și comportamentul lor din campionatul intern. Vedem cum se joacă și după vom lua o hotărâre.

(n.r. – Câte bilete aveți pentru meciul din Olanda?) Vreo 490. (n.r. – Vin și români din Olanda?) Sunt foarte mulți acolo. Noi, prin asociație și peluză, am rezervate biletele membrilor cotizanți și ce va rămâne le vom da suporterilor care sunt acolo”, a mai spus Gigi Mustaţă.

Duelul dintre Go Ahead Eagles şi FCSB se va disputa joi, de la ora 19:45. Ulterior, campioana va primi vizita celor de la Oţelul, în etapa a 11-a din Liga 1, meciul urmând să se joace duminică.

1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 5 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
