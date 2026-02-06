Darius Olaru a dat lovitura! Veste extraordinară pentru căpitanul de la FCSB - Antena Sport

FCSB a jucat pentru al doilea sezon consecutiv în faza principală a UEFA Europa League, însă de data aceasta, campioana României nu a reușit să prindă loc de play-off, la fel ca în stagiunea precedentă.
Chiar și așa, evoluțiile roș-albaștrilor au lăsat urme adânci în această primă parte a competiției. Golul marcat de Darius Olaru la Basel a fost votat ca fiind cel mai frumos din faza de grupă.
Golul lui Darius Olaru cu Basel, cel mai frumos din faza principală a Europa League
Două victorii, un rezultat de egalitate și cinci înfrângeri a fost bilanțul celor de la FCSB în faza principală a UEFA Europa League, iar campioana României a ratat prezența pentru al doilea sezon la rând în play-off.
Chiar și așa, au fost multe momente din meciurile roș-albaștrilor pe care microbiștii și le vor aminti. În afara „remondatei” de senzație cu Feyenoord, echipa lui Elias Charalambous a avut și cel mai frumos gol din faza de grupă.
Căpitanul Darius Olaru a înscris un gol de senzație în jocul cu FC Basel, iar reușita acestuia a primit cele mai multe voturi pe site-ul oficial al UEFA.
- Ultimul supravieţuitor al accidentului teribil din Timiş a părăsit România! A călătorit intubat cu avionul
- Un fan a afişat steagul României la meciul Nottingham – Ferencvaros. Cum au putut reacţiona ultraşii unguri
- Darius Olaru, prima reacţie despre accidentarea din FCSB – Fenerbahce 1-1: “Am călcat greşit”
- 3 jucători pleacă de la FCSB după eliminarea din Europa League! Becali a anunţat noi transferuri la campioană
- Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se pot întâlni în play-off-ul pentru optimile Europa League. Cum arată tabloul