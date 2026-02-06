Darius Olaru a dat lovitura! Veste extraordinară pentru căpitanul de la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 6 februarie 2026, 19:52

Darius Olaru la meciul cu FC Basel / SPORT PICTURES

FCSB a jucat pentru al doilea sezon consecutiv în faza principală a UEFA Europa League, însă de data aceasta, campioana României nu a reușit să prindă loc de play-off, la fel ca în stagiunea precedentă.

Chiar și așa, evoluțiile roș-albaștrilor au lăsat urme adânci în această primă parte a competiției. Golul marcat de Darius Olaru la Basel a fost votat ca fiind cel mai frumos din faza de grupă.

Golul lui Darius Olaru cu Basel, cel mai frumos din faza principală a Europa League

Două victorii, un rezultat de egalitate și cinci înfrângeri a fost bilanțul celor de la FCSB în faza principală a UEFA Europa League, iar campioana României a ratat prezența pentru al doilea sezon la rând în play-off.

Chiar și așa, au fost multe momente din meciurile roș-albaștrilor pe care microbiștii și le vor aminti. În afara „remondatei” de senzație cu Feyenoord, echipa lui Elias Charalambous a avut și cel mai frumos gol din faza de grupă.

Căpitanul Darius Olaru a înscris un gol de senzație în jocul cu FC Basel, iar reușita acestuia a primit cele mai multe voturi pe site-ul oficial al UEFA.

