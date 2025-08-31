Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fenerbahce face cel mai scump transfer din istoria clubului. Viitoarea adversară a FCSB-ului, mutare de Champions League - Antena Sport

Home | Fotbal | Fenerbahce face cel mai scump transfer din istoria clubului. Viitoarea adversară a FCSB-ului, mutare de Champions League

Fenerbahce face cel mai scump transfer din istoria clubului. Viitoarea adversară a FCSB-ului, mutare de Champions League

Publicat: 31 august 2025, 19:19

Comentarii
Fenerbahce face cel mai scump transfer din istoria clubului. Viitoarea adversară a FCSB-ului, mutare de Champions League

Kerem Akturkoglu, în Benfica - Fenerbahce/ Profimedia

Fenerbahce face cel mai scump transfer din istoria clubului. Viitoarea adversară a FCSB-ului din grupa principală de Europa League s-a înţeles cu Kerem Akturkoglu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocaşul de 26 de ani o va părăsi pe Benfica, pentru a semna cu formaţia din ţara natală. El nu va mai evolua astfel în Champions League, acolo unde Benfica este calificată în grupa principală.

Fenerbahce face cel mai scump transfer din istoria clubului

Fabrizio Romano a anunţat transferul lui Kerem Akturkoglu la Fenerbahce. Jurnalistul italian a postat o fotografie cu mijlocaşul, în avion, în drum spre Istanbul. Acesta urmează să semneze contractul cu noua lui echipă.

Fenerbahce va plăti suma de 22,5 milioane de euro pentru transferul lui Kerem Akturkoglu. El o va părăsi pe Benfica după doar un sezon, în vara trecută mijlocaşul fiind transferat de lusitani de la Galatasaray, pentru 12 milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

Înainte să-l transfere pe Kerem Akturkoglu, Fenerbahce a plătit suma de 19,5 milioane de euro pentru Youssef En-Nesyri. Atacantul marocan era, astfel, cel mai scump transfer din istoria clubului din Istanbul, până în această vară.

FCSB va primi vizita celor de la Fenerbahce în ultima etapă a grupei de Europa League. Partida se va disputa pe 29 ianuarie, de la ora 22:00.

Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce

Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce. Antrenorul portughez a stat puţin mai mult de un an la formaţia din Turcia, el sosind la Istanbul vara trecută.

Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcareBătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare
Reclamă

Miercuri, formaţia turcă a fost eliminată de Benfica, în play-off-ul UEFA Champions League. Se pare că o aventură în Europa League nu a fost suficientă pentru conducere, care a decis să încheie colaborarea cu antrenorul portughez.

“Ne-am despărţit de Jose Mourinho, cel care a antrenat echipa noastră începând cu sezonul 2024/25. Îi mulţumim pentru munca depusă la echipa noastră şi îi dorim succes”, a anunţat Fenerbahce, prin intermediul unui comunicat.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Observator
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Ce studii are, de fapt, soția lui Gabi Tamaș. Puțină lume știe acest detaliu despre Ioana Tamaș
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, soția lui Gabi Tamaș. Puțină lume știe acest detaliu despre Ioana Tamaș
19:09
Nicolae Stanciu, titular în Genoa – Juventus (19:30)! Rațiu, duel „de foc” cu Barcelona. Programul stranierilor
18:53
Pep Guardiola a răbufnit după un nou eşec al lui Manchester City: “Am uitat să jucăm fotbal”
18:49
LIVE SCOREPremier League, etapa 3: Liverpool – Arsenal 0-0. Manchester City, învinsă dramatic de Brighton
18:40
Inter – Udinese LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu, fața în față cu echipa lui Răzvan Sava
18:30
LIVE SCOREBotoşani – Universitatea Craiova 0-0. Ocazie mare ratată de oltenii lui Mirel Rădoi
18:28
FC Argeş – Metaloglobus 2-1! Golurile, marcate în primele 15 minute! Echipa lui Bogdan Andone a urcat pe locul 4
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu al Țărilor de Jos. Max Verstappen pleacă din P3 6 FCSB a aflat programul meciurilor din Europa League! Primul duel, cu Go Ahead Eagles
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”