Fenerbahce face cel mai scump transfer din istoria clubului. Viitoarea adversară a FCSB-ului, mutare de Champions League - Antena Sport

Fenerbahce face cel mai scump transfer din istoria clubului. Viitoarea adversară a FCSB-ului din grupa principală de Europa League s-a înţeles cu Kerem Akturkoglu.

Mijlocaşul de 26 de ani o va părăsi pe Benfica, pentru a semna cu formaţia din ţara natală. El nu va mai evolua astfel în Champions League, acolo unde Benfica este calificată în grupa principală.

Fabrizio Romano a anunţat transferul lui Kerem Akturkoglu la Fenerbahce. Jurnalistul italian a postat o fotografie cu mijlocaşul, în avion, în drum spre Istanbul. Acesta urmează să semneze contractul cu noua lui echipă.

Fenerbahce va plăti suma de 22,5 milioane de euro pentru transferul lui Kerem Akturkoglu. El o va părăsi pe Benfica după doar un sezon, în vara trecută mijlocaşul fiind transferat de lusitani de la Galatasaray, pentru 12 milioane de euro.

