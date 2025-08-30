Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jose Mourinho a încasat o sumă uriașă, doar din indemnizații de concediere! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jose Mourinho a încasat o sumă uriașă, doar din indemnizații de concediere!

Jose Mourinho a încasat o sumă uriașă, doar din indemnizații de concediere!

Alex Ioniță Publicat: 30 august 2025, 18:17

Comentarii
Jose Mourinho a încasat o sumă uriașă, doar din indemnizații de concediere!

Profimedia

Antrenorul portughez Jose Mourinho, proaspăt demis de pe banca tehnică a clubului Fenerbahce Istanbul, ar fi primit 15 milioane de euro pentru demiterea sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform cotidianului Record, Mourinho ar fi încasat aproximativ 108 milioane euro indemnizaţii de concediere de la debutul carierei sale de antrenor, în urmă cu 25 de ani.

Jose Mourinho a fi încasat o avere din indemnizații de concediere

În unsprezece experienţe în calitate de antrenor principal între Porrtugalia, Anglia, Italia, Spania şi Turcia, el şi-a construit un nume. Iar concedierea sa, de şapte ori până acum, a fost pe măsura numelui său.

“Concedierea lui ‘Special One’ costă scump”, conform Marca, care precizează că Fenerbahce va trebui să-i plătească suma colosală de 15 milioane euro pentru demiterea sa ca urmare a eliminării de către Benfica din play-off-ul Ligii Campionilor.

Conform cotidianului portughez Record, antrenorul de 62 de ani ar fi încasat după plecarea forţată de la Manchester United, în decembrie 2018, un cec în valoare de 22 milioane euro, cel mai mare până în acest moment, Chelsea i-ar fi plătit 20,9 milioane la concedierea în 2007, iar Real Madrid
completează podiumul cu un cec de 19,7 milioane, şase ani mai târziu.

Reclamă
Reclamă

AS Roma ar fi plătit şi ea 3,5 milioane euro pentru a se separa de Mourinho în 2024.

Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce

Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce. Antrenorul portughez a stat puţin mai mult de un an la formaţia din Turcia, el sosind la Istanbul vara trecută.

Miercuri, formaţia turcă a fost eliminată de Benfica, în play-off-ul UEFA Champions League. Se pare că o aventură în Europa League nu a fost suficientă pentru conducere, care a decis să încheie colaborarea cu antrenorul portughez.

Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapteMai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
Reclamă

“Ne-am despărţit de Jose Mourinho, cel care a antrenat echipa noastră începând cu sezonul 2024/25. Îi mulţumim pentru munca depusă la echipa noastră şi îi dorim succes”, a anunţat Fenerbahce, prin intermediul unui comunicat.

Jose Mourinho o părăseşte pe Fenerbahce fără trofeu câştigat. Sezonul trecut, titlul în Turcia a fost câştigat de Galatasaray. În Europa League, Fenerbahce a ajuns până în optimile de finală, acolo unde turcii au fost eliminaţi de Rangers.

Pe banca tehnică a celor de la Fenerbahce, Jose Mourinho a condus echipa în 62 de partide. El a câştigat 37 de meciuri, a remizat de 14 ori şi a pierdut 11 partide.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
Observator
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
El e cel mai bogat sportiv din lume! Pe ce loc e Lionel Messi și cine conduce clasamentul în 2025
Fanatik.ro
El e cel mai bogat sportiv din lume! Pe ce loc e Lionel Messi și cine conduce clasamentul în 2025
19:07
Andrei Coubiș, prezentat oficial la noua echipă! Prima reacție a fundașului: “Sunt gata să încep”
19:05
Newcastle a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului. Suma pusă în joc de “coțofene”
18:53
Cristi Bălgrădean a semnat în Liga a 3-a și va juca în grupele Cupei României! Anunțul oficial
18:43
LIVE SCOREProgramul de astăzi al stranierilor în campionatele de top din Europa. Dennis Man poate juca din nou la PSV
17:55
Sebastian Colțescu va arbitra meciul CFR Cluj – FCSB! Ovidiu Hațegan, delegat în camera VAR
17:55
Florin Prunea s-a convins după ce FCSB și-a aflat duelurile din grupa Europa League: “Adversari mai grei”
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League 4 Câți bani și câte puncte a câștigat Jaqueline Cristian după calificarea în turul 3 de la US Open 2025? 5 Gigi Becali a făcut un anunţ după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Din respect pentru fani” 6 Gigi Becali are un nou favorit după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League: “A fost numărul 1”
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui