Mircea Lucescu a răbufnit după lovitura primită de România: "Toate lucrurile acestea sunt prea multe" - Antena Sport

Mircea Lucescu a răbufnit după lovitura primită de România: "Toate lucrurile acestea sunt prea multe"

Mircea Lucescu a răbufnit după lovitura primită de România: "Toate lucrurile acestea sunt prea multe"

Mircea Lucescu a răbufnit după lovitura primită de România: "Toate lucrurile acestea sunt prea multe"

Dan Roșu Publicat: 11 decembrie 2025, 11:38

Mircea Lucescu a răbufnit după lovitura primită de România: Toate lucrurile acestea sunt prea multe

Mircea Lucescu, în timpul meciului România - San Marino 7-1 - Sport Pictures

Denis Drăguş va rata meciul crucial cu Turcia, de la play-off-ul pentru World Cup 2026, după ce a fost suspendat două etape de UEFA, în urma cartonaşului roşu încasat în duelul Bosnia – România 3-1.

Mircea Lucescu susţine că atacantul său nici nu trebuia să fie eliminat şi a acuzat şi tratamentul pe care România l-a avut în Kosovo sau Bosnia, faţă de care nu s-au luat măsuri.

Mircea Lucescu a răbufnit după lovitura primită de România

“Am spus-o de la început. Drăguș a avut vină doar că a sărit cu piciorul sus, dar cel care a periclitat situația a fost adversarul, fundașul central. Sau a făcut special asta? Drăguș nu a avut nicio intenție să-l lovească, a vrut doar să controleze mingea, iar adversarul a venit din spate. Mi se pare exagerat.

Dacă se analiza bine se vedea foarte clar, în opinia mea, că nu a fost vinovat pe măsura eliminării. Ținând cont ce se întâmplase cu Tabakovic și Marius Marin, că i-a rupt urechea cu puțin timp înainte. Fusese clar, cu sânge, iar aici nu a fost nimic.

A ridicat piciorul să oprească mingea, iar adversarul a venit din spate în zona respectivă. Așa s-a întâmplat în ultimul timp, iar toate deciziile au fost luate împotriva noastră. Îmi pare rău că spun asta.

Toate lucrurile acestea sunt prea multe. Nu mai vorbesc despre fluierăturile incredibile pe care le-am avut în Kosovo și Bosnia. Nu s-a luat nicio măsură. La noi, pentru că au strigat câțiva ‘Serbia, Serbia’, s-au plătit niște amenzi imense. Lucrurile nu sunt în regulă, iar noi nu suntem destul de categorici pentru a protesta”, a spus Mircea Lucescu, pentru digisport.ro.

Drăguș, OUT pentru Turcia – România

Vestea a fost transmisă și pe site-ul frf.ro, unde este precizat faptul că federația lui Răzvan Burleanu “așteaptă însă motivarea oficială a deciziei și urmează să facă apel“. Astfel, există o posibilitate ca pedeapsa vârfului lui Mircea Lucescu să fie redusă. Pedeapsa de două etape primită de atacant era totuși una previzibilă, Drăguș a fost eliminat în acea partidă cu Bosnia după ce a văzut direct “roșu”, ceea ce de regulă se sancționează în acest mod.

În cazul în care recursul făcut de FRF nu va avea efect, atunci Drăguș își va ispăși cea de-a doua etapă de suspendare la meciul de baraj cu Turcia. Prima s-a produs la duelul care a încheiat campania “tricolorilor” în preliminariile pentru Campionatul Mondial, când naționala a învins cu 7-1 San Marino.

