Mircea Lucescu a răbufnit după lovitura primită de România: "Toate lucrurile acestea sunt prea multe" - Antena Sport

Denis Drăguş va rata meciul crucial cu Turcia, de la play-off-ul pentru World Cup 2026, după ce a fost suspendat două etape de UEFA, în urma cartonaşului roşu încasat în duelul Bosnia – România 3-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu susţine că atacantul său nici nu trebuia să fie eliminat şi a acuzat şi tratamentul pe care România l-a avut în Kosovo sau Bosnia, faţă de care nu s-au luat măsuri.

Mircea Lucescu a răbufnit după lovitura primită de România

“Am spus-o de la început. Drăguș a avut vină doar că a sărit cu piciorul sus, dar cel care a periclitat situația a fost adversarul, fundașul central. Sau a făcut special asta? Drăguș nu a avut nicio intenție să-l lovească, a vrut doar să controleze mingea, iar adversarul a venit din spate. Mi se pare exagerat.

Dacă se analiza bine se vedea foarte clar, în opinia mea, că nu a fost vinovat pe măsura eliminării. Ținând cont ce se întâmplase cu Tabakovic și Marius Marin, că i-a rupt urechea cu puțin timp înainte. Fusese clar, cu sânge, iar aici nu a fost nimic.

A ridicat piciorul să oprească mingea, iar adversarul a venit din spate în zona respectivă. Așa s-a întâmplat în ultimul timp, iar toate deciziile au fost luate împotriva noastră. Îmi pare rău că spun asta.