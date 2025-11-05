Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Talpan, anunț de ultim moment despre promovarea Stelei: „Dacă mă vor pune comandant...” - Antena Sport

Home | Fotbal | Florin Talpan, anunț de ultim moment despre promovarea Stelei: „Dacă mă vor pune comandant…”

Florin Talpan, anunț de ultim moment despre promovarea Stelei: „Dacă mă vor pune comandant…”

Publicat: 5 noiembrie 2025, 17:23

Comentarii
Florin Talpan, anunț de ultim moment despre promovarea Stelei: Dacă mă vor pune comandant…”

FOTO: Captură AS.ro

Florin Talpan a făcut un anunț de ultim moment despre promovarea Stelei. Juristului echipei din Ghencea a dezvăluit că echipa ar fi fost în primul eșalon al fotbalului românesc dacă el era comandatul clubului. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Talpan a mai dezvăluit că în cazul în care va fi numit în această funcție, ar putea aduce mai mulți oameni alături de echipă, de la diverse companii, în vederea obținerii dreptului de promovare. 

Florin Talpan, anunț de ultim moment despre promovarea Stelei 

Florin Talpan a mai subliniat faptul că aceasta este singura condiție ca Steaua să promoveze, aceea ca el să devină comandatul clubului. Juristul a dat asigurări că echipa nu va avea nicio problemă dacă el va fi numit în funcție. 

„Dacă eu eram comandantului clubului, Steaua era până în acest moment în Liga 1. Foarte mulți sponsori m-au contactat, sponsori cu potență financiară, nu sponsori din ăștia fără potență financiară, dar dacă m-au dat la o parte nu am mai putut face nimic. Nici mie nu îmi convine situația, dar nici nu îmi convine să fie aduși la conducerea clubului alți comandanți care nu au rezultatele mele. Am spus că este o altă soluție pentru promovare. Nu sunt de acord cu ce au declarat cei din minister, pentru că nicio asociere, iar eu sunt de foarte mulți ani la clubul Steaua, nu a mers. 

Să vă eu dau soluția? Dar eu ce obțin? Eu nici acel spor nu l-am obținut. Ministrul să mă numescă comandantul clubului Steaua, iar eu îi promit că îi promovez echipa asta. Dar, nu prin asociere, cum vrea el. 

Reclamă
Reclamă

Însă, eu am salariul foarte mic și nu imi mai convine să muncesc pe doi lei. Am soluții, oamenii mă apreciază de la diferite companii, dar mă vor comandant. Și atunci de ce să le dau eu idei? Alții cu decizia, iar eu cu ce să fiu? Îmi pare rău. Să găsească o soluție și să mă pună peste actual comandant, iar clubul va merge ca pe sârmă”, a declarat Florin Talpan, conform prosport.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Portretul lui Zohran Mamdani, primarul de 34 de ani al New Yorkului. Trump l-a numit "comunist"
Observator
Portretul lui Zohran Mamdani, primarul de 34 de ani al New Yorkului. Trump l-a numit "comunist"
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
Fanatik.ro
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
19:45
LIVE SCOREInter – Kairat Almaty LIVE TEXT (22:00). Vlad Dragomir e titular în Pafos – Villareal
19:34
Ce gest vor face jucătorii FCSB-ului la meciul cu Basel, după decesul lui Emeric Ienei. Florin Tănase a dezvăluit totul
19:29
LIVE VIDEOBernadette Szocs – Sofia Polcanova e ACUM în AntenaPLAY. Duel tare la WTT Champions Frankfurt
19:07
Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei
18:44
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare
18:37
„Noi nu respectăm oamenii”. Ilie Năstase, discurs manifest după ce Emeric Ienei a murit
Vezi toate știrile
1 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 2 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” 3 “Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! 4 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii 5 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 6 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență
Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”