Florin Talpan, anunț de ultim moment despre promovarea Stelei: „Dacă mă vor pune comandant...” - Antena Sport

Florin Talpan a făcut un anunț de ultim moment despre promovarea Stelei. Juristului echipei din Ghencea a dezvăluit că echipa ar fi fost în primul eșalon al fotbalului românesc dacă el era comandatul clubului.

Florin Talpan a mai dezvăluit că în cazul în care va fi numit în această funcție, ar putea aduce mai mulți oameni alături de echipă, de la diverse companii, în vederea obținerii dreptului de promovare.

Florin Talpan a mai subliniat faptul că aceasta este singura condiție ca Steaua să promoveze, aceea ca el să devină comandatul clubului. Juristul a dat asigurări că echipa nu va avea nicio problemă dacă el va fi numit în funcție.

„Dacă eu eram comandantului clubului, Steaua era până în acest moment în Liga 1. Foarte mulți sponsori m-au contactat, sponsori cu potență financiară, nu sponsori din ăștia fără potență financiară, dar dacă m-au dat la o parte nu am mai putut face nimic. Nici mie nu îmi convine situația, dar nici nu îmi convine să fie aduși la conducerea clubului alți comandanți care nu au rezultatele mele. Am spus că este o altă soluție pentru promovare. Nu sunt de acord cu ce au declarat cei din minister, pentru că nicio asociere, iar eu sunt de foarte mulți ani la clubul Steaua, nu a mers.

Să vă eu dau soluția? Dar eu ce obțin? Eu nici acel spor nu l-am obținut. Ministrul să mă numescă comandantul clubului Steaua, iar eu îi promit că îi promovez echipa asta. Dar, nu prin asociere, cum vrea el.