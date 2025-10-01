Fostul jucător de la Dinamo antrenează echipa care a crescut ca-n Football Manager: din liga a patra, la titlu! - Antena Sport

Fondată în august 2021, AF Elbasani trăiește o poveste demnă de carierele din jocurile video Football Manager.
Patru ani mai târziu, după ce a promovat din a patra ligă până în Kategoria Superiore, prima divizie din Albania, Elbasani visează la primul ei titlu de campioană. După cinci runde jucate, are 11 puncte și e liderul campionatului.
Antrenorul lui Elbasani, fost jucător la Dinamo și antrenor la Foresta!
Din decembrie 2024, AF Elbasani e antrenată de Ivan Gvozdenovic, un sârb de 47 de ani. În 2007, Gvozdenovic a jucat la Dinamo, într-o vreme în care „câinii” erau pregătiți de Walter Zenga. Sârbul nu a bifat decât două apariții pentru echipa din Ștefan cel Mare, dar s-a întors în România după 13 ani!
În 2020, Ivan Gvozdenovic a fost numit antrenor la Foresta Suceava, în a treia ligă. A rămas la Foresta până în 2021, după care și-a continuat cariera de tehnician în Albania. A pregătit-o mai întâi pe Skënderbeu, iar din decembrie 2024 e antrenor la revelația Elbasani.
Cine este AF Elbasani, revelația din Albania
Reprezentantă a unui oraș (Elbasan) cu circa 115.000 de locuitori, din centrul Albaniei, AF Elbasani a escaladat rapid în elită. În primii trei ani de existență, a câștigat liga a patra, a treia și a doua. Anul trecut, la primul sezon în Kategoria Superiore, a încheiat campionatul pe poziția a cincea.
Până să fie preluată de Ivan Gvozdenovic, Elbasani a fost antrenată de un alt tehnician trecut prin România: italianul Roberto Bordin. Acesta a fost secundul lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj și chiar a câștigat titlul cu ardelenii. În 2023, CFR a vrut să-l angajeze din nou, de această dată ca „principal”, dar negocierile au căzut.
- AF Elbasani este un club înființat și susținut financiar de primăria orașului Elbasan.
- 4,13 milioane de euro valorează întreg lotul echipei, potrivit Transfermarkt.
- În lotul lui Elbasani se află și atacantul portughez Zé Gomes, trecut pe la CFR Cluj și Universitatea Cluj.
