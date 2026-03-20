A fost convocat în premieră la naționala Germaniei, dar nu i-a răspuns selecționerului! Motivul din spatele deciziei

Naționala Germaniei este calificată deja la Campionatul Mondial din această vară, însă selecționata antrenată de Julian Nagelsmann va disputa mai multe partide amicale până la startul turneului final, două dintre acestea în luna martie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru această acțiune de la finalul lunii, tehnicianul german l-a convocat și pe Lennart Karl, fotbalistul de 18 ani care evoluează la Bayern Munchen.

Lennart Karl nu i-a răspuns la telefon lui Julian Nagelsmann. Motivul ireal invocat de puști

Lennart Karl este unul dintre fotbaliștii U21 care au impresionat în acest sezon în fotbalul mondial, acesta având deja cifre importante în tricoul celor de la Bayern Munchen.

Acesta a fost convocat de Julian Nagelsmann pentru dubla cu Elveția și Ghana, dar nu a răspuns la telefon în momentul în care a fost contactat. Potrivit selecționerul, acesta se afla la meditații, acolo unde nu are voie să folosească telefonul mobil, anunță express.de.

„Karl nu era disponibil când a fost sunat. Valoarea a ceea ce spune profesorul este mai importantă decât ceea ce spune antrenorul de la lotul național”, a spus Julian Nagelsmann.