Moment dramatic în Anglia în minutul 95. Trei ocazii imense într-o singură fază, ultima tragicomică - Antena Sport

O partidă jucată în competiția intitulată EFL Trophy, în Anglia, a oferit un moment rarisim în fotbalul mondial. Echipa de liga a patra Colchester United a irosit în minutul 95 al duelului cu West Ham U21 trei ocazii de a marca într-o singură fază și a ratat calificarea în faza următoare.

Fotbalul a văzut de-a lungul timpului multe momente dramatice, însă puține se ridică la nivelul celui petrecut în EFL Trophy, o competiție rezervată cluburilor din liga a treia și a patra engleză, dar și echipelor U21 ale formațiilor din Premier League și Championship.

Ratări în masă la un penalty executat în Anglia

La duelul dintre Colchester United și trupa de tineret a lui West Ham, meciul curgea înspre o victorie a “ciocănarilor” cu 1-0, după ce scorul a fost deschis în minutul 17. Dramatismul a început însă să crească în prelungiri, atunci când divizionara de liga a patra a primit un penalty și a avut ocazia să trimită meciul la loviturile de departajare (în EFL Trophy nu se mai joacă reprize de prelungiri în caz de egalitate).

Micah Mbick a fost jucătorul desemnat să execute, însă fotbalistul de 19 ani a avut parte de un ghinion imens. În minutul 90+5 al partidei, atacantul a ratat penalty-ul, după care a avut șansa să înscrie pe recuperare, dar mingea a aterizat pe bara transverală dintr-o deviere.

Momentul tragicomic și ultima ocazie din faza respectivă a venit când un coechipier al lui Mbick a încercat să împinge mingea în poartă, dar a ratat, fiind împiedicat incredibil de propriul coechipier, care se afla pe linia porții. Astfel, meciul s-a încheiat cu victoria lui West Ham U21 și calificarea “ciocănarilor” în optimile competiției.