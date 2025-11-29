A refuzat naţionala României şi poate prinde un transfer uriaş! Echipa care îl vrea pe colegul lui Ianis Hagi - Antena Sport

Umit Akdag (22 de ani), care a evoluat la EURO U21 pentru România, dar ulterior a refuzat să joace pentru naţionala mare, e aproape de transferul carierei.
Beşiktaş îl vrea pe colegul lui Ianis Hagi, după ce acesta a impresionat la Alanyaspor.
Umit Akdag e dorit de Beşiktaş
Potrivit Fotomac, Umit Akdag e una dintre priorităţile lui Beşiktaş pentru campania de transferuri din iarnă, alături de Maestro, mijlocaş la închidere.
Umit Akdag este cotat la 900.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.
Chiar dacă a jucat pentru naţionala de tineret a României, Umit Akdag a refuzat să evolueze pentru naţionala mare, sperând că va putea îmbrăca tricoul Turciei. Turcia se va înfrunta cu România pe 26 martie în barajul pentru World Cup 2026. Este semifinala barajului, finala urmând să fie disputată de către învingătoare cu câştigătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo. Învinsele celor două meciuri vor disputa un amical.
Umit Akdag e titular de drept la Alanyaspor. El a evoluat în 12 meciuri în campionat, marcând un gol. 13 meciuri a disputat Alanyaspor în campionat, fiind pe locul 9, cu 15 puncte. Beşiktaş e pe 7, cu 21 de puncte.
Umit Akdag a jucat în toate cele 3 meciuri disputate de România U21 la EURO 2025, marcând un gol. Tricolorii au pierdut la limită toate cele 3 jocuri, cu Italia (0-1), cu Spania (1-2) şi cu Slovacia (1-2). Umit Akdag a înscris în meciul cu Slovacia.
