A scăpat ieftin! Suspendarea primită de un portar după ce a lovit arbitrul în cap

Publicat: 10 aprilie 2026, 14:42

Comentarii
Mohamed El-Shenawy / Profimedia

Portarul echipei Al-Ahly, Mohamed El-Shenawy, a fost suspendat patru meciuri după ce l-a lovit pe arbitru în cap în urma rezultatului de 1-1 cu Ceramica Cleopatra, a anunţat Liga Profesionistă Egipteană, potrivit Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul internaţional egiptean, care a stat pe banca de rezerve la meciul de marţi, s-a înfuriat după ce cererea echipei Al-Ahly de acordare a unui penalty în urma unui henţ comis în prelungiri a fost respinsă.

Patru etape de suspendare pentru un jucător din Egipt după ce a lovit arbitrul

„A primit o suspendare de patru meciuri şi o amendă de 50.000 de lire egiptene (942 de dolari) pentru că l-a agresat pe arbitru împingându-l sau trăgându-l (folosirea mâinii fără violenţă)”, a precizat liga într-un comunicat.

Suspendarea înseamnă că El-Shenawy, care este aşteptat să fie portarul titular al Egiptului la Cupa Mondială din America de Nord, va fi indisponibil până în ultima săptămână a barajelor din campionat.

Al-Ahly ocupă locul al treilea, cu 41 de puncte, la cinci puncte în spatele liderului Zamalek.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât câștigă un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: "Nici cei apropiați nu mă cred"
Observator
Dinamo, aproape de tragedie în Vinerea Mare! „Câinii” au scăpat ca prin minune de un accident aviatic. Video
Fanatik.ro
17:42

Lovitură de proporții pentru Cristi Chivu! S-a accidentat iar Lautaro și ratează meciul cu revelația din Serie A
17:28

Cutremur la o echipă de Liga 2! Antrenorul, demis după ultima înfrângere. Mihai Pintilii, înlocuitorul ideal
17:23

VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei
16:59

Ultima dorinţă a lui Mircea Lucescu a fost îndeplinită. Imaginile vorbesc de la sine
16:59

VIDEONicolae Stanciu, assist în victoria contra echipei lui Alex Mitriță! Pasă superbă a internaționalului român
16:42

Cum a fost Dinamo la un pas de o tragedie aviatică în Vinerea Marea. “Am trecut printr-o mare cumpănă”
Vezi toate știrile
1 Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii 2 Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu 3 VIDEOCine este turcul care i-a pupat mâna lui Răzvan Lucescu lângă sicriul lui Mircea Lucescu 4 Decizia luată de PAOK Salonic, după ce Răzvan Lucescu le-a interzis jucătorilor să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu 5 Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație” 6 FotoPremieră după 12 ani! Decizia luată de miliardarul Ahmetov după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii