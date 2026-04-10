A scăpat ieftin! Suspendarea primită de un portar după ce a lovit arbitrul în cap

Portarul echipei Al-Ahly, Mohamed El-Shenawy, a fost suspendat patru meciuri după ce l-a lovit pe arbitru în cap în urma rezultatului de 1-1 cu Ceramica Cleopatra, a anunţat Liga Profesionistă Egipteană, potrivit Reuters.
Jucătorul internaţional egiptean, care a stat pe banca de rezerve la meciul de marţi, s-a înfuriat după ce cererea echipei Al-Ahly de acordare a unui penalty în urma unui henţ comis în prelungiri a fost respinsă.
Patru etape de suspendare pentru un jucător din Egipt după ce a lovit arbitrul
„A primit o suspendare de patru meciuri şi o amendă de 50.000 de lire egiptene (942 de dolari) pentru că l-a agresat pe arbitru împingându-l sau trăgându-l (folosirea mâinii fără violenţă)”, a precizat liga într-un comunicat.
Suspendarea înseamnă că El-Shenawy, care este aşteptat să fie portarul titular al Egiptului la Cupa Mondială din America de Nord, va fi indisponibil până în ultima săptămână a barajelor din campionat.
Al-Ahly ocupă locul al treilea, cu 41 de puncte, la cinci puncte în spatele liderului Zamalek.
