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Ce echipă va avea Iaşiul şi în ce ligă va activa după ce Poli a ajuns în situaţie de faliment!

Bogdan Stănescu Publicat: 14 iulie 2026, 16:44

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Ce echipă va avea Iaşiul şi în ce ligă va activa după ce Poli a ajuns în situaţie de faliment!

Poli Iaşi, înaintea unui meci din Liga a 2-a contra Stelei / Sport Pictures

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Consilierii locali ieşeni au aprobat marţi asocierea între clubul sportiv al Primăriei Iaşi şi secţia de fotbal a Universităţii de Ştiinţele Vieţii, pentru ca noua echipă a oraşului să joace în liga a treia de fotbal.

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Decizia a fost luată după ce ANAF a respins preluarea de către clubul Primăriei a clubului Politehnica Iaşi, aflat în insolvenţă, pentru ca noua grupare să poată activa în liga secundă de fotbal.

Iaşiul va avea echipă de fotbal în liga a treia, după asocierea între clubul Primăriei şi cel al Universităţii de Ştiinţele Vieţii. Politehnica Iaşi a rămas fără resurse financiare şi, cel mai probabil, va fi declarat falimentul

Cum clubul Politehnica nu mai are resursele financiare pentru a-şi continua activitatea, clubul va intra, cel mai probabil, în faliment. În acest caz, echipa fanion a Iaşiului ar fi fost nevoită să activeze din următorul sezon în liga a cincea.

În cursul zilei de marţi, consilierii locali s-au întrunit în şedinţă extraordinară, fiind votată la limită asocierea între CSM Iaşi 2020, club al Primăriei Iaşi, şi secţia de fotbal a ACS USV Iaşi, echipa Universităţii de Ştiinţele Vieţii din Iaşi. Noua echipă, denumită Club Sportiv USV CSM Iaşi 2020, va juca pe locul ACS USV din liga a treia.

Consilierii USR au criticat soluţia Primăriei ieşene şi s-au abţinut de la vot. De asemenea, reprezentanţii CURAJ din Consiliul Local, nu au votat proiectul susţinut de edilul Mihai Chirica.

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Primarul Mihai Chirica a afirmat că principalul viciu al clubului Politehnica Iaşi a fost tocmai implicarea politicului în activitatea grupării din Copou. Chirica a promis că noul club nu va fi ”o platformă a sinecurilor” şi nici ”o vacă de muls”. Edilul nu a dezvăluit cine va conduce noul club şi care va fi suma alocată de primărie pentru noua echipă de fotbal Iaşiului.

Primarul Mihai Chirica a precizat că obiectivul imediat al noii echipe este promovarea în liga a doua, iar apoi să fie găsit un investitor privat care să aibă ca ţintă revenirea fotbalului ieşean în prima ligă. Proiectul de hotărâre a fost votat de consilierii PNL, PSD şi AUR.

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