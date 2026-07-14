Ce echipă va avea Iaşiul şi în ce ligă va activa după ce Poli a ajuns în situaţie de faliment!

Poli Iaşi, înaintea unui meci din Liga a 2-a contra Stelei / Sport Pictures

Consilierii locali ieşeni au aprobat marţi asocierea între clubul sportiv al Primăriei Iaşi şi secţia de fotbal a Universităţii de Ştiinţele Vieţii, pentru ca noua echipă a oraşului să joace în liga a treia de fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Decizia a fost luată după ce ANAF a respins preluarea de către clubul Primăriei a clubului Politehnica Iaşi, aflat în insolvenţă, pentru ca noua grupare să poată activa în liga secundă de fotbal.

Iaşiul va avea echipă de fotbal în liga a treia, după asocierea între clubul Primăriei şi cel al Universităţii de Ştiinţele Vieţii. Politehnica Iaşi a rămas fără resurse financiare şi, cel mai probabil, va fi declarat falimentul

Cum clubul Politehnica nu mai are resursele financiare pentru a-şi continua activitatea, clubul va intra, cel mai probabil, în faliment. În acest caz, echipa fanion a Iaşiului ar fi fost nevoită să activeze din următorul sezon în liga a cincea.

În cursul zilei de marţi, consilierii locali s-au întrunit în şedinţă extraordinară, fiind votată la limită asocierea între CSM Iaşi 2020, club al Primăriei Iaşi, şi secţia de fotbal a ACS USV Iaşi, echipa Universităţii de Ştiinţele Vieţii din Iaşi. Noua echipă, denumită Club Sportiv USV CSM Iaşi 2020, va juca pe locul ACS USV din liga a treia.

Consilierii USR au criticat soluţia Primăriei ieşene şi s-au abţinut de la vot. De asemenea, reprezentanţii CURAJ din Consiliul Local, nu au votat proiectul susţinut de edilul Mihai Chirica.