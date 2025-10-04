„Aduce aminte de tatăl lui”. Reacția turcilor după ce Ianis Hagi a marcat primul gol la Alanyaspor - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 4 octombrie 2025, 16:19

Ianis Hagi, la Alanyaspor/ Instagram

Turcii au reacționat imediat după ce Ianis Hagi a marcat primul lui gol la Alanyaspor. Echipa internaționalului român s-a deplasat pe terenul celor de la Genclerbirligi pentru duelul din etapa a 8-a a Superligii din Turcia.  

Ianis Hagi a deschis scorul în minutul 14. „Prințul” a punctat superb, dintr-o lovitură liberă, stabilind astfel și scorul de la pauză. În repriza a doua, internaționalul român a oferit și pasă de gol pentru reușita lui Hwang Ui-Jo, din minutul 69. 

Reacția turcilor după ce Ianis Hagi a marcat primul gol la Alanyaspor 

Turcii și-au adus aminte de Gică Hagi, după reușita lui Ianis din meciul cu Genclerbirligi. „Regele” a scris istoria la Istanbul, alături de Galatasaray. 

„Fiul tatălui lui! O lovitură liberă magnifică reușită de Ianis Hagi”, au titrat cei de la beinsports.tr. 

„Golul din lovitură liberă marcat de jucătorul român al echipei Alanyaspor, Ianis Hagi, împotriva celor de la Gençlerbirliği, a adus aminte de tatăl său, legendarul jucător al lui Galatasaray, Gheorghe Hagi. 

În meciul jucat pe stadionul Eryaman, Ianis Hagi, a marcat primul său gol pentru Alanyaspor. Ianis a înscris o lovitură liberă magnifică cu piciorul stâng de la aproximativ 30 de metri”, au notat și cei de la ntvspor.net. 

Ianis Hagi a mai evoluat în 3 partide pentru Alanyaspor până la meciul cu Genclerbirligi. Una dintre acestea a fost chiar cu Galatasaray, echipa cu care tatăl lui a scris istorie. 

Ianis Hagi revine şi în lotul României pentru meciurile cu Moldova şi Austria. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Neavând echipă la precedenta acţiune a naţionalei, meciurile cu Canada, 0-3 şi Cipru, 2-2, Ianis Hagi nu a fost convocat atunci de selecţionerul Mircea Lucescu. 

“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS
“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul
Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”