Alarmă falsă, au câștigat iar! Echipa care bate tot de doi ani și jumătate, „suspectată” de un egal - Antena Sport

Alarmă falsă, au câștigat iar! Echipa care bate tot de doi ani și jumătate, „suspectată" de un egal

Alarmă falsă, au câștigat iar! Echipa care bate tot de doi ani și jumătate, „suspectată" de un egal
Alarmă falsă, au câștigat iar! Echipa care bate tot de doi ani și jumătate, „suspectată” de un egal

Ionuţ Axinescu Publicat: 22 septembrie 2025, 19:07

Alarmă falsă, au câștigat iar! Echipa care bate tot de doi ani și jumătate, „suspectată” de un egal
Înființată pe 1 aprilie 2023 de Gurbanguli Berdîmuhamedov, dictatorul din Turkmenistan care în 2022 și-a numit fiul în funcția de președinte, FK Arkadag continuă să distrugă absolut tot la ea în țară!

Echipa cunoscută drept „Calul Alb”, care reprezintă un oraș construit în 2022 cu o investiție de 5 miliarde de dolari, tocmai a ajuns la 89 de victorii consecutive în Turkmenistan.

Cea mai recentă victorie, una „cu cântec”

A fost, însă, o victorie „cu cântec”. Nu pe teren, unde FK Arkadag a câștigat clar, scor 4-1, împotriva lui Ahal, ajungând la 21 de victorii în primele 21 de etape ale sezonului, cu 29 de puncte peste formația de pe locul doi, FC Altyn Asyr.

Luni dimineață, mai multe surse au anunțat că recordul a căzut, după ce meciul dintre Arkadag și Ahal s-ar fi încheiat, de fapt, 1-1. Ar fi fost primul meci pe care gruparea dictatorului din Turkmenistan nu-l câștigă, după doi ani și jumătate!

Dar a fost doar o alarmă falsă. A fost, într-adevăr, 1-1, însă în meciul de rezerve dintre cele două echipe.

Cine este FK Arkadag

În aprilie 2023, imediat după înființare, FK Arkadag a intrat direct în prima divizie din Turkmenistan! Mai mult, a transferat cei mai buni jucători din țară, după ce perioada de mercato a fost prelungită tocmai pentru ca Arkadag să-și facă lotul.

Didar Durdyýew, golgheterul absolut al echipei (are mai multe goluri decât meciuri la Arkadag!), a fost transferat pe ultima sută de metri, după ce a primit o „ofertă de nerefuzat”.

Arkadag joacă pe un stadion nou-nouț, de zece mii de locuri, care însă este de cele mai multe ori aproape gol la meciurile echipei, în ciuda rezultatelor. În 2023 și 2024, Arkadag a luat campionatul și Cupa fără probleme. În 2024, în campionat, chiar a marcat 147 de goluri în cele 30 de etape!

Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolariSpecia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari
O singură echipă a bătut-o pe FK Arkadag în istorie: Al Arabi!

FK Arkadag bate tot în Turkmenistan, dar a pierdut două meciuri în competițiile continentale. În sezonul trecut, Arkadag a jucat în AFC Challenge League, competiție pe care a câștigat-o după o finală cu Preah Khan Reach Svay Rieng, din Cambodgia.

Totuși, în drumul spre trofeu a cedat de două ori, de fiecare dată în fața aceleiași echipe: Al Arabi, din Kuwait. O dată în faza grupelor (2-3) și o dată în semifinale (0-2), rezultat întors la retur, în Turkmenistan (3-0).

În perioada următoare, e posibil să apară și alte înfrângeri pentru FK Arkadag. Campioana absolută din Turkmenistan va juca în Liga Campionilor Asiei, împotriva unor adversare ceva mai tari: Al-Ahli din Qatar, Andijon din Uzbekistan și Al Khalidiya din Bahrain.

● Turkmenistan este una dintre cele mai autoritare țări din lume, codașă la drepturile omului, libertatea presei și drepturile minorităților.

● Arkadag este primul oraș „smart” din Turkmenistan și a fost numit în cinstea lui Gurbanguly Berdimuhamedow, care a fost președinte între 2006 și 2022, înainte să-l numească în funcție pe fiul său!

