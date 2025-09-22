Înființată pe 1 aprilie 2023 de Gurbanguli Berdîmuhamedov, dictatorul din Turkmenistan care în 2022 și-a numit fiul în funcția de președinte, FK Arkadag continuă să distrugă absolut tot la ea în țară!

Echipa cunoscută drept „Calul Alb”, care reprezintă un oraș construit în 2022 cu o investiție de 5 miliarde de dolari, tocmai a ajuns la 89 de victorii consecutive în Turkmenistan.

Cea mai recentă victorie, una „cu cântec”

A fost, însă, o victorie „cu cântec”. Nu pe teren, unde FK Arkadag a câștigat clar, scor 4-1, împotriva lui Ahal, ajungând la 21 de victorii în primele 21 de etape ale sezonului, cu 29 de puncte peste formația de pe locul doi, FC Altyn Asyr.

Luni dimineață, mai multe surse au anunțat că recordul a căzut, după ce meciul dintre Arkadag și Ahal s-ar fi încheiat, de fapt, 1-1. Ar fi fost primul meci pe care gruparea dictatorului din Turkmenistan nu-l câștigă, după doi ani și jumătate!

Dar a fost doar o alarmă falsă. A fost, într-adevăr, 1-1, însă în meciul de rezerve dintre cele două echipe.