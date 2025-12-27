„Zile decisive”. Echipa aflată în pole-position pentru transferul lui Radu Drăgușin. Anunț de ultim moment - Antena Sport

Italienii au dezvăluit ce echipă se află în pole-position pentru transferul lui Radu Drăgușin. Fundașul român este dorit de AS Roma și ar putea reveni în Serie A în această iarnă.
Presa din Italia a anunțat faptul că trupa de pe Olimpico e favorită să obțină semnătura lui Radu Drăgușin. Fabrizio Romano anunțase inițial faptul că pe lângă AS Roma, și Fiorentina este interesată de serviciile fundașului român.
AS Roma insistă pentru transferul lui Radu Drăgușin
Conform italienilor de la vocegiallorossa.it, care citează Corriere dello Sport, următoarele zile vor fi decisive pentru viitorul lui Radu Drăgușin. Tottenham este dispusă să renunțe la fundașul român, care ar urma să ajungă în Italia sub formă de împrumut.
„Englezii sunt deschiși pentru un împrumut, iar următoarele zile vor fi decisive”, notează italienii menționați anterior despre Radu Drăgușin.
Radu Drăgușin s-a recuperat complet după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie. El a fost în lotul lui Tottenham la duelul din runda precedentă, cu Liverpool, însă nu a bifat niciun minut.
AS Roma, de cealaltă parte, ocupă locul patru în Serie A. Trupa lui Gasperini are 30 de puncte, după 16 meciuri disputate, fiind la trei puncte distanță de liderul Inter.
Radu Drăgușin, cotat la suma de 22 de milioane de euro, a fost transferat de Tottenham în iarna anului trecut. Spurs a plătit suma de 25 de milioane de euro în schimbul lui, devenind astfel cel mai scump jucător român din istorie.
