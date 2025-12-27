„Zile decisive”. Echipa aflată în pole-position pentru transferul lui Radu Drăgușin. Anunț de ultim moment - Antena Sport

Italienii au dezvăluit ce echipă se află în pole-position pentru transferul lui Radu Drăgușin. Fundașul român este dorit de AS Roma și ar putea reveni în Serie A în această iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Italia a anunțat faptul că trupa de pe Olimpico e favorită să obțină semnătura lui Radu Drăgușin. Fabrizio Romano anunțase inițial faptul că pe lângă AS Roma, și Fiorentina este interesată de serviciile fundașului român.

AS Roma insistă pentru transferul lui Radu Drăgușin

Conform italienilor de la vocegiallorossa.it, care citează Corriere dello Sport, următoarele zile vor fi decisive pentru viitorul lui Radu Drăgușin. Tottenham este dispusă să renunțe la fundașul român, care ar urma să ajungă în Italia sub formă de împrumut.

„Englezii sunt deschiși pentru un împrumut, iar următoarele zile vor fi decisive”, notează italienii menționați anterior despre Radu Drăgușin.

Radu Drăgușin s-a recuperat complet după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie. El a fost în lotul lui Tottenham la duelul din runda precedentă, cu Liverpool, însă nu a bifat niciun minut.