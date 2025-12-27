Anthony Davis s-a accidentat și e OUT. Cât va lipsi starul lui Dallas Mavericks - Antena Sport

Închide meniul
Anthony Davis s-a accidentat și e OUT. Cât va lipsi starul lui Dallas Mavericks

Viviana Moraru Publicat: 27 decembrie 2025, 15:03

Anthony Davis, la Dallas Mavericks/ Profimedia

Anthony Davis, jucătorul echipei Dallas Mavericks, va rata mai multe meciuri din cauza unei accidentări la nivelul zonei inghinale care l-a obligat să părăsească terenul joi, împotriva echipei Golden State Warriors din NBA. 

Davis a fost examinat vineri şi suferă de o “întindere la nivelul inghinalului”, a relatat ESPN, adăugând că situaţia acestuia va fi evaluată zilnic. 

Anthony Davis s-a accidentat și e OUT de la Dallas Mavericks 

Atacantul în vârstă de 32 de ani are un istoric lung de accidentări care l-au făcut să rateze mai multe meciuri de-a lungul carierei sale. 

La începutul acestui sezon, a ratat 14 partide din cauza unei accidentări la gambă, iar anul trecut s-a accidentat la scurt timp după sosirea sa la Dallas de la Los Angeles Lakers. 

Davis are o medie de 20,5 puncte şi 10,9 recuperări pe meci în cele 16 partide pe care le-a jucat în 2025. Această medie este cea mai mică a sa de la debutul în NBA. 

Dallas Mavericks este momentan pe locul 11 (din 15) în clasamentul Conferinţei Vest din NBA cu 12 victorii şi 20 de înfrângeri. 

