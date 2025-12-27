Absență importantă de la Australian Open. Locul 10 ATP e OUT - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Absență importantă de la Australian Open. Locul 10 ATP e OUT

Viviana Moraru Publicat: 27 decembrie 2025, 11:28

Jack Draper, în timpul unui meci/ Profimedia

Britanicul Jack Draper a anunţat vineri că nu va participa la Australian Open luna viitoare, el invocând recuperarea în curs după o accidentare. 

Draper, numărul 10 în clasamentul mondial, a fost nevoit să se retragă din turul al doilea al US Open în august din cauza unei leziuni osoase la braţul stâng. 

Jack Draper nu va participa la Australian Open 2026

„Din păcate, eu şi echipa mea am decis să nu mergem în Australia anul acesta. Este o decizie foarte, foarte dificilă”, a declarat numărul unu britanic într-un videoclip postat pe X. 

Jucătorul în vârstă de 24 de ani îşi propune să revină în februarie, pregătindu-se în acelaşi timp pentru apărarea titlului său de la Indian Wells în martie. 

Această accidentare a fost cea mai dificilă şi complexă din cariera mea”, a adăugat Draper. „Este ciudat, dar pare să mă facă mereu mai rezistent. Abia aştept să revin pe teren în 2026 şi să particip la competiţii.” 

