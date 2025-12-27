Cristi Chivu, lăudat de un rival din Serie A: „Și-a pus amprenta, echipa e puternică” - Antena Sport

Cristi Chivu a fost lăudat de un rival din Serie A. Daniele De Rossi, antrenorul celor de la Genoa, a oferit declarații despre tehnicianul român de pe banca lui Inter.

Daniele De Rossi a declarat că Cristi Chivu și-a pus amprenta asupra jocului lui Inter, după ce a preluat echipa în vară. Românul l-a înlocuit pe banca nerazzurrilor pe Simone Inzaghi.

Cristi Chivu, lăudat de un rival din Serie A

Daniele De Rossi a mai subliniat faptul că Cristi Chivu a adus mai multă calitate la Inter, echipa fiind una deja foarte puternică.

„Lui Chivu i-a fost oferită continuitatea muncii făcute foarte bine de Inzaghi, dar și-a pus și el amprenta personală și a adăugat calitate unei echipe deja puternice”, a declarat Daniele De Rossi despre Cristi Chivu, conform presei din Italia.

Inter a învins-o pe Genoa în etapa trecută de Serie A. Trupa lui Cristi Chivu s-a impus cu 2-1 în duelul cu echipa lui Daniele De Rossi.