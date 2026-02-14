Alex Mățan, gol fabulos în Grecia! Jucătorul lansat de Gică Hagi nu i-a dat nicio șansă portarului - Antena Sport

Alex Mățan a bifat a doua reușită de când a fost transferat de grecii de la Panetolikos. S-a întâmplat sâmbătă, în partida jucată de echipa sa pe teren propriu contra celor de la Asteras, în etapa cu numărul 21 a Superligii Greciei.

Fotbalistul lansat de marele Gică Hagi a deschis scorul cu o execuție fantastică, la care portarul advers nu a avut nici cea mai mică șansă de a interveni.

Alex Mățan, gol superb în Panetolikos – Asteras

Alex Mățan încearcă să atragă din noi atenția echipei naționale, odată cu transferul în campionatul Greciei. Fotbalistul român a marcat al doilea său gol din acest sezon pentru Panetolikos.

Fotbalistul de 26 de ani, cu o cotă de piață de două milioane de euro, a deschis scorul în disputa cu Asteras, după ce l-a executat pe portarul advers cu un șut senzațional, direct la vinclu.