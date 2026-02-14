Karolina Muchova, campioană la Doha! A învins noua stea a tenisului feminin - Antena Sport

Karolina Muchova și-a trecut în palmares abia al doilea titlu WTA din carieră, după ce a învins-o pe Victoria Mboko în ultimul act al turneului de la Doha.

Sportiva care a jucat finală de Roland Garros în anul 2023 a obținut o victorie în două seturi contra uneia dintre cele mai interesante jucătoare din circuit.

Karolina Muchova, succes împotriva Victoriei Mboko în finala WTA Doha

Karolina Muchova este câștigătoarea turneului WTA de la Doha, după ce a învins-o în marea finală pe „revelația” Victoria Mboko, ocupanta locului 13 mondial.

Jucătoarea din Cehia s-a impus în două seturi, scor 6-4, 7-5, la capătul unui meci ce a durat o oră și 35 de minute. Este abia al doilea titlu din carieră pentru Muchova, care se mai impusese acum șapte ani la Seul.

Pentru Karolina Muchova, câștigarea competiției de la Doha îi va aduce în conturi suma de $529,945, pe lângă cele 500 de puncte în ierarhia WTA la simplu.