Laurențiu Reghecampf, calificat în sferturile Ligii Campionilor Africii de pe primul loc în grupă - Antena Sport

Antrenorul român Laurenţiu Regehcampf s-a calificat cu echipa sudaneză Al Hilal Omdurman în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Africii la fotbal, sâmbătă, după ce a învins-o pe St Eloi Lupopo (RD Congo) cu scorul de 1-0 şi a câştigat Grupa C.
Pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf, Steven Ebuela a marcat singurul gol al partidei, în minutul 26.
Laurențiu Reghecampf, în sferturile Ligii Campionilor Africii
Ambele formații au avut câte un jucător eliminat, Junior Mendy (St Eloi) în minutul 44, respectiv Sakahedin Adil (Al Hilal), în minutul 75.
Al Hilal a ocupat primul loc, cu 11 puncte, urmată de Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), cu nouă puncte, calificată și ea în sferturi, grupa fiind completată de MC Alger, cu 7 puncte, și ST Eloi, cu 5 puncte.
